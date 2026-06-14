Más de un millón de personas donaron sangre y plasma en España durante 2025

Más de un millón de personas donaron sangre en España durante 2025. En total, 1.070.169 donantes hicieron posible alcanzar 1.662.035 donaciones de sangre y sus componentes, con datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Este departamento subraya que se trata de "una cifra esencial" para garantizar la atención sanitaria y dar respuesta a procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, así como disponer de medicamentos derivados del plasma, esenciales para determinados pacientes.

Las donaciones de sangre, recuerda este departamento, permiten disponer de componentes sanguíneos imprescindibles para la actividad asistencial diaria, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos oncológicos, urgencias, trasplantes o complicaciones obstétricas. Su disponibilidad resulta "especialmente relevante" en un contexto internacional marcado por crisis sanitarias, conflictos bélicos y el aumento de catástrofes naturales asociadas al cambio climático.

Disponer de plasma

El sistema español se apoya en la donación voluntaria, altruista y no remunerada, un principio que garantiza la seguridad, la equidad y la sostenibilidad del sistema, recuerda Sanidad. Uno de los objetivos estratégicos nacionales es aumentar la disponibilidad de plasma, un componente esencial para la elaboración de medicamentos derivados del plasma utilizados en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas.

En 2025 se obtuvieron 478.229 litros de plasma, un 1,32% más que el año anterior. De ese volumen total, 67.551 litros procedieron de plasmaféresis, una técnica específica que permite recoger plasma de forma directa. En total, durante el pasado año se realizaron 108.304 procedimientos de plasmaféresis.

Aunque la disponibilidad de plasma ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, sigue siendo necesario reforzar la captación de donantes para avanzar "hacia una suficiencia adecuada", recuerda el Ministerio. Incrementar la recogida de plasma permite reducir la dependencia de terceros países, reforzar la capacidad del sistema sanitario y asegurar el acceso equitativo y sostenido a tratamientos esenciales.