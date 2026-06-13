Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer trasplante en España simultáneo de intestino y páncreas en bloque, como parte de un mismo injerto compuesto.

Se trata de un procedimiento de alta complejidad, con muy escasa experiencia en el mundo, con un único caso hasta el momento descrito en la literatura internacional, ha precisado en una nota de prensa el Gobierno madrileño.

En este "hito de la sanidad pública madrileña" intervino un equipo multidisciplinar de profesionales de la medicina especializado en operaciones de alta complejidad.

El paciente intervenido, de 46 años, presentaba una enfermedad abdominal compleja con un fallo intestinal crónico, secundario a un síndrome de intestino corto consecuencia de una posible panarteritis nodosa.

Esta patología poco frecuente causa inflamación y daño en las arterias de mediano y pequeño calibre, restringiendo el flujo sanguíneo y afectando a órganos como riñones, piel, nervios y tracto digestivo, entre otros.

Por ello, era dependiente de nutrición parenteral que se administraba en su domicilio de manera crónica a través de un acceso venoso, a lo que se suma una diabetes mellitus tipo 1, con tratamiento de insulina.

Alta hospitalaria tras dieciséis días

La cirugía, a cargo de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del 12 de Octubre, concluyó con éxito y la evolución postoperatoria ha sido favorable, lo que permitió darle el alta hospitalaria dieciséis días después del procedimiento, a principios de marzo de este año.

Actualmente, continúa la recuperación en su domicilio, alimentándose de forma convencional por vía oral, dieta prácticamente normal y medicación necesaria.

El cirujano de digestivo Jorge Calvo ha destacado la relevancia de la operación y el cambio que representa para la vida del receptor.

"El paciente tenía un fallo intestinal crónico irreversible y esto implicaba que, al no poder comer, había que aportarle los nutrientes a través de un acceso venoso de forma parenteral", ha explicado.

Además, "tenía una diabetes de larga evolución con un mal control y esto nos sugirió la idea de realizar este trasplante", ha afirmado el especialista.

"Conseguimos ofrecerle una segunda oportunidad no solo de supervivencia, sino de mejorar notablemente su calidad de vida en el futuro", ha resaltado Calvo.

Por su parte, el paciente Juan Jesús Martínez ha relatado su experiencia personal y sus planes para su vida cotidiana. "Tuve un infarto intestinal masivo, me quitaron el intestino delgado y el grueso y me dijeron que en un futuro probablemente fuese candidato a un trasplante que al final salió bien", ha indicado.

Martínez ha declarado que "hay que tener la cabeza en su sitio y estar siempre animado, siempre positivo, pensando que las cosas van a salir bien".

"Ahora estoy estupendamente. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, ir al gimnasio y disfrutar con mis hijos", ha asegurado.

La Unidad de Trasplante del Hospital 12 de Octubre es la única acreditada en España para realizar injertos intestinales y multiviscerales.

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Su dilatada experiencia en dolencias de alta complejidad sitúa a la sanidad pública madrileña "en la vanguardia médica internacional" con este importante logro, según el Ejecutivo madrileño.