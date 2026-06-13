Todo lo que tienes que saber para proteger tus ojos del eclipse solar: "Si no tienes gafas certificadas, no mires al cielo; mira al suelo"

España presenciará este año el primer eclipse solar total en más de cien años. Un acontecimiento extraordinario que despierta enorme expectación. La cuenta atrás para el evento masivo que supondrá el eclipse del 12 de agosto, el primero de los tres de máxima categoría que se podrán ver en nuestro país en los próximos tres años, ha arrancado. Un momento en el que los expertos vuelven a recordar la vital importancia de proteger la salud ocular y evitar accidentes indeseados.

El interés en este evento es masivo y un estudio realizado por la plataforma Trainline, de venta de billetes de tren y autobús, confirma una clara disposición de los usuarios a desplazarse para presenciarlo: un 31% de los encuestados viajaría al menos 200 km para asegurar la mejor vista, mientras que un 11% no dudaría en cruzar el país de punta a punta para alcanzar la franja de oscuridad total.

La primera recomendación para proteger la salud ocular durante un eclipse de sol pasa, cómo no, por usar gafas homologadas, cuyas ventas se disparan en estos días en ópticas o plataformas como Amazon. Lo repiten hasta la saciedad numerosos expertos y lo recuerda el Ministerio de Ciencia en el apartado de salud de su web 'Trio de Eclipses España' en la que, además, ofrece consejos sencillos y directos para protegerse. "Si no tienes gafas certificadas, no mires al cielo; mira al suelo", es una de las recomendaciones.

"Olvídate de las gafas de sol normales, cristales ahumados, radiografías o CDs antiguos. Ninguno de estos métodos bloquea suficiente radiación", aconseja el Ministerio de Ciencia. Hay que usar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no hayan caducado. Las gafas de eclipse tienen una vida útil de 8 años si se conservan en buen estado. Con el tiempo, en función de las condiciones de almacenamiento, la montura puede absorber humedad, deformarse o el adhesivo puede perder adherencia, comprometiendo la integridad de las gafas, explican desde cadenas como Opticalia que tiene gafas de este tipo disponibles en su web desde 2 euros.

Además del cumplimiento de la norma ISO, las gafas de eclipse deben disponer del marcado CE, requisito necesario para su comercialización en el Espacio Económico Europeo. El marcado CE indica que el producto cumple con la normativa europea de seguridad aplicable. Antes de usarlas se debe comprobar, a contraluz, si están rayadas, rotas perforadas o deterioradas. Si lo están no se deben usar y hay que desecharlas correctamente.

Hay que ponerse las gafas antes de mirar al sol, mirar brevemente unos segundos y bajar la mirada; repetir la observación del eclipse siempre con pausas. Quitárselas solo después de apartar la vista del sol. Importante: no olvidar revisar las gafas de los niños. Otro consejo de los ópticos: no usar estas gafas si se padece alguna patología en los ojos o después de una cirugía ocular.

Esta es la distinción más importante dependiendo del tipo de eclipse, detalla el Ministerio de Ciencia. en los eclipses de 2026 y 2027 (totales): lo recomendable es dejarse las gafas siempre puestas. No obstante, solo es seguro quitárselas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100% del Sol y se hace de noche). En cuanto aparezca el primer rayo de luz (el 'anillo de diamantes'), hay que volver a protegerse inmediatamente.

Eclipse de 2028 (anular): Nunca es seguro mirar sin gafas. Incluso durante el momento máximo, el 'anillo de fuego' sigue emitiendo luz solar directa suficiente para dañar la vista. Hay que mantener las gafas puestas todo el tiempo.

Rotundamente, no. Nunca se debe mirar al sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar profesional colocado en la parte frontal (objetivo) del aparato. El error fatal, es usar gafas de eclipse detrás del ocular de un telescopio. La óptica concentra la luz y el calor, lo que derretirá las gafas y quemará el ojo instantáneamente.

Entonces, la proyección indirecta es la opción más segura. "No mires al cielo; mira al suelo", apuntan los consejos del Ministerio. Se puede hacer de dos maneras:

-Proyección: hacer un pequeño agujero en una cartulina y deja pasar la luz sobre el suelo o una pared. Se verá la forma del sol proyectada.

-Naturaleza: fijarse en la sombra de los árboles; las hojas actúan como pequeños agujeros (cámaras estenopeicas) y proyectan cientos de pequeñas medias lunas en el suelo.