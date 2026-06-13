José Fernández-Vigo, oftalmólogo, alerta del peligro de mirar el eclipse sin protección: "Puede tener consecuencias muy graves y de por vida"

Mirar directamente al sol, incluso durante un eclipse parcial, puede causar daños severos e irreversibles en la retina, conocidos como retinopatía solar. Se sabe pero es importante insistir y repetirlo. Lo enfatiza la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) de cara al próximo 12 de agosto cuado tendrá lugar un eclipse de sol que será visible en toda la mitad norte y gran parte del este peninsular como 'total' y, en el resto del país, como parcial. "No es una broma. No protegerse puede tener consecuencias muy graves y de por vida", señala el doctor José Fernández-Vigo, miembro de la sociedad científica.

Entre 2026 y 2028, España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: 12 de agosto de 2026 (total), 2 de agosto de 2027 (total) y 26 de enero de 2028 (anular). Se trata de una secuencia excepcional tras más de un siglo sin eclipses totales visibles desde la península ibérica (1912) y desde 1959 en territorio español (Islas Canarias).

Lesión retiniana

Ante la expectación generada por el eclipse, la SEO, y el propio doctor Fernández-Vigo, han colaborado con el Ministerio de Sanidad para elaborar una guía publicada este pasado mes de mayo por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y bautizada como 'Evaluación rápida de riesgo para España del Trío de Eclipses para evitar los riesgos innecesarios.

El principal riesgo es sufrir una lesión retiniana que es la que se produce al mirar al sol directamente sin protección. Este daño ocurre debido a que la radiación ultravioleta y la luz visible de alta intensidad queman las células sensibles de la retina. "La idea es transmitir que el eclipse como tal no es peligroso, lo que es peligroso realmente es mirar al sol sin la protección adecuada. Ni aunque sea en una exposición corta, muy breve. Y que quede muy claro que las gafas de sol estándar, por muy oscuras que sean, no protegen", advierte el médico.

"Es peligroso mirar al sol sin la protección adecuada ni aunque sea una exposición corta. Y las gafas de sol estándar no protegen" José Fernández-Vigo — Sociedad Española de Oftalmología

El daño obedece, fundamentalmente, a un mecanismo fototóxico (o fototraumático) desencadenado por la exposición a radiación de longitudes de onda cortas, que provoca fotoretinitis o retinopatía solar con afectación preferente en las capas más externas. La lesión puede producirse con distintos niveles de luminancia; cuando esta disminuye, el umbral lesivo se alcanza con exposiciones más largas, y a la inversa.

Lo más preocupante, señala el médico del Hospital público Clínico San Carlos, de la Comunidad de Madrid - quien, por cierto, en 2025, fue reconocido como mejor oftalmólogo joven de América, España y Portugal- es que el daño puede ocurrir sin que la persona sienta dolor, lo que aumenta el riesgo de sobreexposición.

"Al quemarse las células de la retina, lo que nos refieren los pacientes es que, al leer una palabra, por ejemplo, le faltan las letras del medio" José Fernández-Vigo

"El problema es ese: que no duele, no da síntomas hasta unas horas más tarde, lo que puede dar una falsa sensación de confianza", indica el especialista del área de retina. Las lesiones pueden manifestarse en pérdida de la visión central, distorsiones visuales o manchas oscuras permanentes en el campo visual (escotomas).

"Al quemarse las células de la retina, lo que nos refieren los pacientes es que, al leer una palabra, por ejemplo, le faltan las letras del medio. O que lo vea distorsionado, que vea las letras torcidas, irregulares y no pueda leer con nitidez. Es lo más característico", abunda.

Acudir a Urgencias

Con los primeros síntomas, la persona afectada debe acudir a un oftalmólogo de forma urgente para una evaluación. "Cuando ya está establecido el daño, lamentablemente, muchas veces, es irreversible y no tenemos forma de tratarlo. En algunas ocasiones, cuando es muy leve, puede haber una cierta regeneración, pero la mayor parte de los pacientes tienen secuelas y, desde luego, si la exposición ha sido prolongada a la fuente lumínica, sí que suele ser irreversible y severa", admite el especialista.

El oftalmólogo José Ignacio Fernández-Vigo, del Hospital público Clínico San Carlos / Comunidad de Madrid

El médico explica que, en la práctica clínica, se encuentran con casos de retinopatía solar en "situaciones mucho más cotidianas". Cita, por ejemplo, los montañeros que, en alturas importantes, no llevan gafas de sol, o esquiadores que se han lesionado la retina con el reflejo de la luz solar en la nieve. "Acuden unas horas más tarde al médico porque detectan que tienen una pérdida de visión central", detalla. Cita también casos de soldadores que no se ponen las gafas de protección.

Advierte, finalmente, sobre el riesgo en niños: "Muchas veces no están correctamente protegidos, se ponen las gafas pero, al final, se las quitan o miran de lado". Insiste en el mensaje principal: "Mirar un eclipse de sol sin protección puede tener consecuencias muy graves y de por vida. Tenemos que poner los medios para prevenirlo y que sea una experiencia que podamos disfrutar, pero con las medidas de seguridad adecuadas".