Impacto en el sistema
El Síndic abre una actuación de oficio para analizar la situación que denuncia la campaña 'Ni un minut més'
La iniciativa del sindicato Metges de Catalunya pretende denunciar la dependencia estructural del sistema sanitario respecto de las horas extraordinarias
El plante de los médicos a hacer horas extra obliga a anular endoscopias en los hospitales de Catalunya
Metges de Catalunya avisa de que 38 servicios de hospitales no harán horas extra a partir de junio para forzar a Salut a negociar
El Síndic de Greuges de Catalunya ha abierto una actuación de oficio para examinar la situación que denuncia la campaña 'Ni un minut més', impulsada por el sindicato Metges de Catalunya para animar a los centros sanitarios a detener la actividad extraordinaria. La decisión de la defensoría llega después de tener acceso a un escrito que especialistas en anestesiología y reanimación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu han enviado a Salut exponiendo la problemática y de constatar el alcance de la medida a través de los medios de comunicación. Hasta ahora, 39 hospitales públicos y 210 servicios se han adherido a la campaña. El Síndic ha pedido información a la conselleria. Ha afirmado que, una vez la reciba, la analizará y, si procede, formulará consideraciones y recomendaciones a Salut.
El Síndic de Greuges de Catalunya ha comunicado al sindicato la apertura de una actuación de oficio para analizar la situación de la campaña. La defensoría ha indicado que, una vez analizada la información recibida, estudiará si procede formular consideraciones o recomendaciones al Departament y trasladará posteriormente el resultado de su intervención a los promotores de la iniciativa.
Metges de Catalunya puso en marcha la campaña 'Ni un minut més' el pasado 1 de junio para animar a los centros y profesionales a suspender cualquier tarea extraordinaria que no fuera estrictamente obligatoria. Según los datos facilitados por el sindicato, la respuesta ha sido masiva y, hasta hoy, ya se han adherido 39 hospitales, 210 servicios hospitalarios y 13 centros de atención primaria (CAP).
La iniciativa pretende denunciar la dependencia estructural del sistema sanitario respecto de las horas extraordinarias y de la actividad voluntaria de los profesionales para garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios.
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- Detenido el productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras
- Ni Derecho ni ADE: estas son las carreras con más empleo en España cuatro años después de graduarse
- Partituras del coro de la Sagrada Família ocultaban 'estelades' y un manual independentista de boicot
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Los médicos del Hospital de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado nunca habían visto unas lesiones tan graves
- Selectividad en España: ligera bajada de aprobados, aunque más de nueve de cada diez estudiantes la superan
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026, en directo