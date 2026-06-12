Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros

La Conselleria de Salut ha sancionado y abierto un expediente a los hospitales de Sant Joan de Déu, Sant Pau y Vall d'Hebron y al centro de atención primaria (CAP) Roger de Flor al considerar que no actuaron a tiempo en el caso del bebé que sufrió maltratos físicos y sexuales presuntamente a manos de sus padres. Según fuentes de EL PERIÓDICO, el departamento ha multado con 6.000 euros a cada uno de estos centros. Actualmente, el expediente sancionador se encuentra en fase de alegaciones —al menos Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu las presentarán, según ha podido saber este diario—, por lo que quizás alguna cuantía económica podría variar.

La sanción se emitió la semana pasada y ha caído como un jarro de agua fría especialmente en Vall d'Hebron, hospital donde se encuentra la prestigiosa Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia —el Equipo EMMA—, que es de referencia en Catalunya y en la que trabajan las mayores especialistas en esta área. Las multas de Salut ponen al mismo nivel a los centros que no detectaron el maltrato que al hospital que sí lo hizo y sí activó el protocolo de violencia infantil. "Si no lo hubiéramos ingresado, este niño ahora estaría muerto", subrayan fuentes de Vall d'Hebron.

"Si no lo hubiéramos ingresado, este niño ahora estaría muerto", señalan fuentes de Vall d'Hebron, que aseguran que llamaron a Infància Respon el primer día

La sanción de Salut se daba por hecho para los otros centros —la conselleria reconoció en EL PERIÓDICO que hubo una "discriminación positiva" porque la madre del bebé era enfermera y por eso los sanitarios de Sant Joan de Déu, Sant Pau y el CAP Roger de Flor no sospecharon de ella—, pero no para Vall d'Hebron, a quien se multa, según ha podido saber este diario, por no haber llamado a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) en el primer momento para que retirara la custodia y, en su lugar, haber mantenido ingresado al bebé con sus padres en la misma habitación durante los dos primeros días.

No obstante, fuentes de Vall d'Hebron aseguran que ese mismo día, el 16 de marzo, el hospital llamó a Infància Respon —servicio de la DGPPIA— e insisten en que su equipo multidisciplinar "salvó la vida del niño" al ingresarlo nada más ver las lesiones que presentaba: hematomas en la cara y genitales, fracturas en las costillas y en las piernas y fisuras anales.

Las sanciones son por ahora la única respuesta de Salut, que no ha aclarado cómo va a garantizar que todos los sanitarios tengan la formación debida para detectar un maltrato

El niño llegó a Vall d'Hebron el 16 de marzo derivado de Sant Pau y fue el 18, una vez tuvo los resultados de todas las pruebas médicas, cuando Vall d'Hebron activó el protocolo de maltrato al llamar ese día directamente a la DGPPIA para pedir que retiraran la custodia a los padres. También ese mismo día 18 de marzo, el hospital llamó a los Mossos d'Esquadra y al juzgado.

Sin embargo, el protocolo marca que los servicios sanitarios deben informar, vía telefónica y por escrito, a la DGPPIA, Mossos, Fiscalía de Menores o juzgado de guardia de cualquier "posible maltrato intrafamiliar grave" el mismo día en que se tiene conocimiento del hecho. Es decir, que Vall d'Hebron tendría que haberlo hecho el día 16.

Al menos Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron presentarán alegaciones al expediente

Pero el 16 de marzo, los médicos de Vall d'Hebron, que temían por la vida del menor porque se encontraba en un estado muy grave, procuraron no moverlo demasiado ni ese día ni el siguiente, como ellos mismos explicaron ayer ante el juez —fueron a declarar en calidad de testigos, pues el juez solo investiga a los padres—. Esa prioridad hizo que no pudieran abrirle bien las piernas y ver con claridad el alcance de la fisura anal hasta el día 18, día en que el hospital llamó directamente a la DGPPIA para que interviniera.

Silencio de la conselleria

La Conselleria de Salut ha pasado de defender la actuación del sistema sanitario en la detección de este caso —"El sistema ha funcionado", afirmó el 25 de marzo la consellera Olga Pané, que actualmente está de baja, en Catalunya Ràdio— a sancionar a cuatro de los cinco centros sanitarios que pisó este recién nacido entre el 1 y el 16 de marzo. Entre los sancionados se encuentran el gran hospital pediátrico catalán, que es Sant Joan de Déu, y el centro con la unidad referente en Catalunya a la hora de detectar violencias físicas y sexuales en la infancia y adolescencia: Vall d'Hebron.

Las sanciones son, por ahora, la única respuesta que ha dado Salut al caso de violencia infantil más grave de los últimos 20 años en Catalunya. La conselleria considera que sus sanitarios no actuaron a tiempo, pero todavía no ha aclarado cómo va a garantizar que todos los profesionales tengan la formación debida para detectar un maltrato y evitar casos como este. Los médicos de Vall d'Hebron declararon el jueves ante el juez que nunca habían visto unas lesiones tan graves como las de este niño.

Fuentes de la Conselleria de Salut consultadas por este diario esgrimen que se trata de un "proceso judicializado" y que el departamento no ofrecerá detalles al respecto, como tampoco lo hará de las posibles medidas que vaya a tomar. Las mismas fuentes recuerdan que la conselleria está colaborando con la justicia.

El periplo asistencial de un bebé de mes y medio

El padre del bebé sigue en prisión preventiva, pero la madre fue liberada el 7 de mayo. Esta mujer, que es enfermera de Traumatología en el Hospital Vall d'Hebron, confesó a sus amigas que "se planteaba echar a su marido de casa porque no cuidaba bien de su hijo", según declararon las testigos el miércoles en el juzgado. Desde el 16 de abril y de manera temporal, el bebé está con una familia de acogida y se encuentra bien.

El niño bebé nació, por fecundación 'in vitro', el pasado 3 de febrero en el Hospital Vall d'Hebron, donde trabajaba su madre como enfermera. Era un bebé buscado y deseado, según el entorno de los padres. El 1 de marzo, los padres lo llevaron al Hospital del Mar con un cuadro de tos y vómitos, donde le colocaron una sonda de orina para tomar muestras y practicarle un estudio bacteriológico. La sonda quedó sujeta a la pierna del lactante con esparadrapos. Este detalle es clave: a lo largo del recorrido asistencial, los padres aducirán que los hematomas que presenta el niño en la pierna y la zona genital se deben a esta sonda. Los médicos y las enfermeras darán por buena esta explicación en las visitas posteriores. Este jueves, los médicos de Vall d'Hebron han descartado ante el juez que esos hematomas fueran producto de la sonda. De todos los hospitales en que el bebé estuvo durante la primera quincena de marzo solo el Mar se ha librado de la sanción.

El 7 de marzo el bebé llega al Hospital Sant Joan de Déu por "irritabilidad y taquicardia". Además de un hematoma en la "zona escrotal", presenta otro hematoma facial —concretamente en la mejilla derecha— y una fisura anal. Los médicos aceptaron el relato de la madre del pequeño, enfermera, que explicó que los hematomas genitales eran por una bolsa de orina que le colocaron en el Hospital del Mar.

El 10 de marzo, solo tres días después de haber estado en Sant Joan de Déu, los padres llevan al bebé al CAP Roger de Flor, su centro de primaria de referencia. Cuando los sanitarios examinan los hematomas, presentes en la pierna y los genitales, derivan al bebé a Sant Pau porque sospechan que puede haber algún tipo de problema con la coagulación de la sangre. En ningún momento el CAP considera la posibilidad de estar ante un posible caso de violencia infantil. Ese mismo día en Sant Pau, los médicos ordenan una analítica que sale normal y envían al bebé de nuevo a casa.

Casi una semana más tarde, los padres regresan a Sant Pau. Es el 16 de marzo. Ese día los sanitarios detectan una fractura de fémur, hematomas genitales y una fisura anal. En ese momento es cuando se activan las alertas y el menor es derivado automáticamente a Vall d'Hebron, donde queda ingresado, le hacen más pruebas y descubren otras lesiones de larga duración que habían pasado inadvertidas, como fracturas en las costillas y una fuerte contusión en la frente.