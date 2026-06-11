El tumor cerebral, la enfermedad que más miedo genera: un 60% de los españoles tiene una "alta" preocupación por recibir ese diagnóstico

Padecer un tumor cerebral es la enfermedad que más miedo genera, pero también es una de las más desconocidas. Así se desprende del estudio 'Percepción Social de los Tumores Cerebrales', impulsado por la Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (ASTUCE Spain). El tumor cerebral se sitúa como el tipo de cáncer que más inquieta a los españoles: un 59 % admite una preocupación "alta" ante la posibilidad de recibir este diagnóstico, por encima del cáncer de colon (56%), del de pulmón (56%) o de la leucemia (52%). Paralelamente, casi seis de cada 10 encuestados declaran una preocupación notable por su salud cerebral.

Según el informe, el 56% de los encuestados tiene más miedo a que le diagnostiquen un tumor cerebral que otro tipo de cáncer, pero al mismo tiempo el 59% admite conocer muy poco o nada sobre ellos. Asimismo, casi seis de cada 10 españoles manifiestan una preocupación significativa sobre su salud cerebral.

Un miedo transversal

El informe, elaborado por Ipsos a partir de 900 entrevistas a españoles de 18 años y más, busca ofrecer la primera radiografía sobre la situación de los tumores cerebrales entre la población española a nivel de conocimiento y brechas informativas. La participación de 58 pacientes y familiares asociados a ASTUCE Spain muestra el impacto que tiene la enfermedad.

Según recoge el estudio, el tumor cerebral genera más miedo que enfermedades como el alzhéimer, el cáncer de colon, la leucemia, el cáncer de mama, enfermedades respiratorias crónicas o el Parkinson. "Además, este miedo es transversal y homogéneo en todo el territorio", ha señalado la directora de Opinión Pública de Ipsos, Silvia Bravo, que ha presentado los resultados del trabajo. Un temor que se da por igual en hombres y en mujeres.

Los síntomas

A pesar de todo ello, seis de cada 10 españoles afirman tener un conocimiento muy limitado sobre los tumores cerebrales y el 24 % admite que no sabe nada. Eso sí, un 70% de los encuestados tiene un conocimiento "razonable" sobre los principales signos de alarma neurológica, como los dolores de cabeza persistentes y severos; las dificultades del habla (63%), problemas de visión (62%) o dificultades con el equilibrio (58%).

Pero, además, el informe también evidencia "cierta confusión": las náuseas o vómitos sin causa aparente, fatiga extrema, pérdida de peso inexplicable o erupciones cutáneas son mencionadas por un 31% 20, 19% y 5% de los entrevistados cuando no son específicamente signos de tumor cerebral.

Tipos de tumores

Menos de la mitad de la ciudadanía logra identificar correctamente algunos tipos específicos de tumores cerebrales. El meningioma solo lo reconoce el 32%; el glioblastoma, el 18%; el meduloblastoma, el 13%; y el oligodendroglioma y el astrocitoma son conocidos cada uno por el 9% de las personas encuestadas.

En cuanto a la atención sanitaria, el 62 % cree que la rapidez en el diagnóstico varía significativamente entre comunidades autónomas y el 43 % considera desigual el acceso a tratamientos avanzados. Eso sí, el 55 % confiaría más en que el tratamiento se llevase a cabo en la sanidad pública, mientras que el 14% apostaría por la privada y el 24% da el mismo valor a ambas.

El impacto

Respecto al impacto cotidiano, el ámbito laboral es uno de los que se ve más afectado tras un diagnóstico de tumor cerebral, como destacan el 74% de entrevistados. Además, un 57% percibió un impacto "elevado" en su salud mental, que se vio extendido a sus familiares, de los que un 70% señalan que necesitaron atención psicológica.

Si se habla de cobertura mediática, hasta el 72% de entrevistados considera que es "insuficiente". ASTUCE Spain ha propuesto la creación de campañas junto a una estrategia integral de visibilidad. Además, plantea la creación de un observatorio nacional que monitorice y publique indicadores comparables sobre tiempos de diagnóstico, acceso a tratamientos innovadores y resultados por comunidades.

El coordinador del comité científico de ASTUCE Spain y cofundador del proyecto OligoSpain y ASTUCE Spain, Manuel Meléndez, ha avanzado que se reunirán con responsables del Ministerio de Sanidad para abordar esta cuestión.