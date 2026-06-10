Un laboratorio lanza una marca de dermocosmética para el cuidado de la piel dañada por tratamientos contra el cáncer

Los Laboratorios Pierre Fabre han anunciado el lanzamiento en España de Même, la primera marca de dermocosmética creada por y para pacientes con cáncer para el cuidado "de las pieles fragilizadas" por los tratamientos contra la enfermedad. Fundada por Judith Levy Keller y Juliette Couturier, Même surge de la experiencia personal de sus creadoras con la enfermedad, explican desde los laboratorios.

Tras vivir de cerca el impacto del cáncer, identificaron la falta de productos específicamente diseñados para responder a las necesidades de la piel, el cuero cabelludo y las uñas durante los tratamientos oncológicos, una realidad que impulsó el desarrollo de la marca, indica Pierre Fabre.

"Desde el inicio, nuestro objetivo no ha sido únicamente ofrecer productos cosméticos, sino acompañar a las personas con cáncer en todas las etapas de la enfermedad", señala Juliette Couturier, cofundadora de Même. "Además de los cuidados dermocosméticos, compartimos consejos y contenidos informativos a través de nuestro blog y de materiales distribuidos en hospitales", añade.

Oncólogos y enfermeras

La marca ha sido creada junto a oncólogos, enfermeras y pacientes. Los productos están desarrollados para responder a problemas cutáneos específicos asociados a los tratamientos. "Sabemos que, durante los tratamientos oncológicos, la piel se vuelve especialmente vulnerable", señalan las impulsoras de la marca.

En España, se estima que, hasta el 80-90% de los pacientes en tratamiento con radioterapia y alrededor de un 72% de quienes reciben terapias sistémicas -como quimioterapia, inmunoterapia o terapias hormonales-, presentan algún tipo de alteración cutánea, y estos cambios no siempre se abordan de forma suficiente", ha destacado Gabriela Gómez Ahumada, oncóloga radioterápica y Medical Advisor de Pierre Fabre.

Proceso riguroso

Sobre la formulación de sus productos, Juliette Couturier subraya que Même "sigue un proceso especialmente riguroso" para garantizar tanto la eficacia frente a problemas cutáneos concretos como una alta tolerancia en las pieles más sensibles y frágiles por los tratamientos oncológicos.

Más allá del cuidado estético, la firma reivindica la importancia del autocuidado como parte del bienestar integral de las personas con cáncer. En este sentido, el uso diario de productos adaptados, indican desde los laboratorios, puede contribuir a aliviar el impacto físico y emocional de la enfermedad, ayudando a las pacientes a recuperar confort, autoestima y calidad de vida durante y después de los tratamientos.

Entre los retos pendientes, Juliette Couturier destaca la necesidad de prestar mayor atención a aspectos todavía poco abordados durante los procesos oncológicos, como la intimidad y la sexualidad, especialmente afectadas por determinados tratamientos y todavía rodeadas de cierto tabú. Como paciente, señala la importancia de mejorar el acompañamiento en la etapa posterior al cáncer y la gestión de los efectos secundarios físicos y psicológicos asociados a tratamientos prolongados, como la hormonoterapia.