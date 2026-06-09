Cumbre de los consejeros de Sanidad para acordar una posición conjunta ante el conflicto de los médicos

Consejeros de Sanidad de "todos" los gobiernos autonómicos se reunirán este martes para acordar una posición conjunta sobre el conflicto de los médicos por su rechazo al anteproyecto de ley del Estatuto Marco. Una posición que se trasladará a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se reúne mañana miércoles y en el que se abordará de manera monográfica esta cuestión.

Según ha anunciado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, el encuentro de los representantes autonómicos no se ha convocado para establecer una "confrontación política", sino con la intención de buscar soluciones a un conflicto que está acarreando importantes perjuicios a los ciudadanos debido a las sucesivas huelgas médicas de los últimos meses. De hecho, la última semana de la huelga nacional de médicos está convocada del 15 al 19 de junio.

En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya también tiene convocada una jornada específica de huelga para el 17 de junio. Este paro será el duodécimo convocado por el sindicato desde el pasado mes de octubre y cierra el primer ciclo del calendario de movilizaciones anunciado en febrero por las organizaciones médicas estatales contra el proyecto de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario

Los recursos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha señalado que su departamento "ha hecho su trabajo" con el nuevo Estatuto Marco y ha insistido en que, tras su aprobación, "ahora es el tiempo de las comunidades autónomas" que tienen la llave para dar respuesta a cuestiones como las retribuciones de las guardias, la jornada laboral o la organización de los recursos.

La titular de Sanidad ha subrayado que el Estatuto Marco pretende dar respuesta a una situación prolongada en el tiempo tras "más de 20 años de acumulación de malestares" de los médicos precariedad, inestabilidad y el deterioro de las condiciones laborales.

Nueva huelga

El 7 de junio el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, "una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad", reseñaba el Ministerio de Sanidad. Los médicos han mostrado su rechazo frontal al texto. A comienzos de este mes, el Comité de Huelga de los sindicatos volvía a reunirse con Sanidad con la intención de retomar el diálogo. Un encuentro que finalizaba, nuevamente, sin ningún avance.

Este martes, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha animado a los profesionales a participar en el proceso de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que se abrió el pasado viernes y cuyo plazo termina el próximo 26 de junio.

Condiciones laborales

La reunión de los consejeros de Sanidad ha sido convocada en la víspera del CISNS de este miércoles. El consejero vasco Martínez ha insistido en sus críticas al Ministerio, al que ha acusado de haber actuado "tarde y de forma inadecuada". En primer lugar, ha denunciado que el proyecto de Estatuto Marco haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y que, solo después de haber dado ese paso, se haya convocado a las comunidades autónomas.

Manifestación de médicos en Barcelona / JORDI COTRINA

El consejero ha afirmado que esta forma de actuar, además de constituir "una falta de respeto institucional", sitúa el debate en "un terreno que jurídicamente no se sostiene". "No se pueden plantear votaciones como las que se reflejan en el orden del día del Consejo Interterritorial, ya que corresponden al ámbito de la negociación colectiva", ha señalado.

La competencia

Ha indicado que el orden del día del encuentro afecta a materias que "corresponden, según la legislación vigente, al ámbito de la negociación colectiva", por lo que los responsables autonómicos de Sanidad "no seríamos competentes para aprobar esos elementos". Además, ha recordado que no existe un "consenso" en torno al Estatuto Marco, y que "los puentes están rotos" entre el Ministerio y los sindicatos.

"No buscamos una reunión de carácter político, sino de responsables de gestión de las comunidades autónomas", ha afirmado. Al margen de la declaración conjunta que, eventualmente, pueda aprobarse en este encuentro, ha explicado que la decisión sobre asistir o no al Consejo Interterritorial será una decisión "individual" de cada gobierno autonómico.