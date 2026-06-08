Dos de cada tres pacientes renales sufren fatiga y problemas de sueño tras las sesiones de hemodiálisis

Dos de cada tres pacientes renales en hemodiálisis (el 66%) sufren fatiga y problemas de sueño tras las sesiones de tratamiento. Así lo concluye un estudio multicéntrico liderado por nefrólogos de la Fundación Renal Española que ha confirmado la importancia de estos síntomas en los afectados. Es, además, una situación grave en más de una cuarta parte de los casos, en concreto en el 27% de los pacientes analizados.

La fatiga y los trastornos del sueño después de la diálisis son síntomas muy frecuentes y debilitantes que se habían detectado en las personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC) que tienen que realizar este tipo de tratamiento para sustituir la función de sus riñones y así poder seguir viviendo. Su presencia "compromete significativamente" la calidad de vida y la funcionalidad de los afectados, y a menudo han sido subestimados en la práctica asistencial y clínica, señalan médicos y pacientes.

Con datos de la Federación ALCER, de 2025, el número de españoles que necesitan Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS) alcanza ya a 68.403 pacientes que precisan de diálisis (43%) o de un trasplante renal (57%).

Las mujeres, más

El estudio incluyó a un total de 729 pacientes en hemodiálisis de distintos centros de Madrid, Segovia y Salamanca, y mostró, además, otros "relevantes resultados" como que las mujeres presentaron mayor fatiga y alteraciones del sueño que los hombres; y que la duración de las sesiones de hemodiálisis se relaciona con una mayor somnolencia posterior (a sesiones más largas, más sueño en los pacientes).

Los resultados de la investigación también concluyeron que la fatiga y el sueño excesivo se asocian sobre todo a factores como la fragilidad y el riesgo de caídas de los pacientes, la presencia de sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular), mal estado nutricional y síntomas de ansiedad o depresión.

Factores nutricionales

Los investigadores del estudio, que fue presentado en el 55º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), concluyen que la fatiga y los problemas de sueño post-diálisis no dependen tanto de la técnica empleada o de los parámetros técnicos de la sesión, sino de factores funcionales, nutricionales y emocionales de los pacientes renales.

Por eso, recomiendan "una evaluación integral y sistemática de todos estos aspectos, con el fin de diseñar estrategias terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes". Podría facilitar un abordaje más integral de estos síntomas en la hemodiálisis y mejorar el bienestar diario de las personas con Enfermedad Renal Crónica, destacan los autores.