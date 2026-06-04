Los positivos de hantavirus podrán recibir el alta cuando lleven al menos tres días sin síntomas y tengan dos pruebas PCR negativas en 48 horas

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el 'Protocolo de manejo de personas afectadas por el brote de hantavirus Andes asociado al crucero MV Hondius'. El protocolo, aprobado por la Comisión de Salud Pública, establece que los dos casos positivos ingresados en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Gómez Ulla de Madrid podrán recibir el alta hospitalaria una vez alcanzada la recuperación clínica. Para ello, deberán haber permanecido al menos tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad y obtener dos resultados negativos en pruebas PCR realizadas en orina y exudado orofaríngeo, separadas por un intervalo mínimo de 48 horas.

Además, Sanidad ha actualizado la situación clínica de las 14 personas que permanecen en el Hospital Gómez Ulla. En cuanto a los contactos, 12 personas, se encuentran bien. En el caso de los dos pacientes que han dado positivo, uno continúa asintomático y el segundo, ha presentado febrícula en las últimas horas.

Periodo prolongado

Los estudios más recientes sobre virus Andes muestran que la detección de ARN viral en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica. Por este motivo, los criterios de alta no se basan exclusivamente en la negativización de la PCR sanguínea, sino en la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo.

Por eso, el protocolo contempla expresamente que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria, indica Sanidad. La evidencia científica disponible indica que esta persistencia del material genético viral puede prolongarse tras la recuperación clínica, sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad, añade el Ministerio.

En estos casos, continuarán bajo seguimiento clínico durante seis meses para monitorizar su evolución, detectar posibles secuelas y realizar controles periódicos hasta la negativización de la prueba.

Contactos

Por su parte, las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena establecido por el protocolo. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo, podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

Estas medidas forman parte del dispositivo de vigilancia y control diseñado para garantizar la seguridad de los pacientes, de los profesionales sanitarios y de la población general, aplicando el principio de precaución mientras continúa la monitorización internacional de este brote, concluye el departamento que dirige Mónica García.