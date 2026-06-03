El 'no' de las familias a donar órganos se reduce un 4% en Catalunya por primera vez en tres años

Las negativas familiares a donar órganos empiezan a reducirse en Catalunya. Es una de las mejores noticias que ha dado este miércoles 3 de junio, con motivo del Día Nacional del Donante de órganos y tejidos, la Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), que llevaba desde 2023 preocupada por el incremento progresivo a donar órganos y que por eso ha reforzado las campañas en este sentido. Las negativas familiares a donar siguen en un nivel superior a la media histórica, pero en 2025 se situaron en un 23,5% frente al 27,3% del año antes, según una nota de prensa enviada por la Conselleria de Salut, de la que depende la Ocatt. "Sin donantes no hay trasplantes", insiste la Ocatt.

El año pasado en Catalunya, 1.351 personas pudieron recibir el órgano que necesitaban gracias a la generosidad y el altruismo de 370 donantes y de sus familiares

Además, en los primeros cuatro meses de 2026, unas 128 personas han sido donantes cadáver válidos de órganos, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior —123—. Los donantes vivos han disminuido un 1,6% —62 en 2026 frente a 63 en 2025—. Este aumento global de donantes ha propiciado un ligero incremento de los trasplantes realizados: en lo que va de año ya se han realizado 465 frente a los 461 de 2025. Por órganos, se han realizado 325 trasplantes renales —un 1,6% más—, 79 hepáticos —un 9,7% más—, 24 cardíacos —un 20% más—, 29 pulmonares —un 23,7% menos— y ocho pancreáticos —un 27,3% menos—.

Más cifras. En los primeros cuatro meses del año, 813 personas han sido donantes de tejidos, 14 más que en el mismo periodo del año anterior. A 30 de abril, 1.375 personas seguían en lista de espera para recibir un órgano en Catalunya.

370 donantes en 2025

Según cifras de la Ocatt, el año pasado en Catalunya, 1.351 personas pudieron recibir el órgano que necesitaban gracias a la generosidad y el altruismo de 370 donantes y de sus familiares, que en unos momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido dieron su consentimiento a la donación. Además, 171 personas donaron un riñón en vida.

"Debemos estar orgullosos de nuestro modelo de donación y trasplante, que es una referencia en el mundo. Debe cuidarse y protegerse, ya que su éxito depende de todos" Jaume Tort — Director de la Ocatt

"Debemos estar orgullosos de nuestro modelo de donación y trasplante, que es una referencia en el mundo", explica Jaume Tort, director de la Ocatt. "Este sistema, sin embargo, debe cuidarse y protegerse, ya que su éxito depende de todos y todas, de entender y ser conscientes de que cuando una vida se acaba puede representar la oportunidad de vivir o de mejorar la calidad de vida para muchas otras personas de nuestra sociedad", subraya Tort.

Proyectos divulgativos

Para mejorar la tasa de donación de órganos y su importancia a la hora de realizar trasplantes, la Ocatt lleva a cabo diversas campañas. Así, el proyecto de reflexión social sobre donación y religiones realizado hace unos años en Barcelona, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Religiosos y el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, fue una experiencia "pionera" en el entorno sanitario que permitió establecer y compartir un espacio de conocimiento bidireccional entre profesionales de la salud y representantes de entidades religiosas.

Para mejorar la tasa de donación de órganos y su importancia a la hora de realizar trasplantes, la Ocatt diseñado campañas y actuaciones con grupos religiosos y jóvenes

También la colaboración con la atención primaria, con el objetivo de capacitar a sus profesionales y sumarlos como aliados del sistema de donación y trasplantes, ha sido otra de las prioridades divulgativas de la Ocatt. Las jornadas 'Donar vida des de la primària', actividad complementaria en Catalunya del curso nacional sobre donación y primaria, han sido una serie de jornadas dirigidas a profesionales de todo el territorio. Más de 400 profesionales sanitarios y no sanitarios de diferentes CAP de Catalunya han participado en estas acciones formativas.

Además, el próximo otoño —en octubre y noviembre—, la Fundación Víctor Grífols y la Ocatt impulsarán un nuevo proyecto de reflexión social para identificar los posibles obstáculos o barreras que dificultan la donación. Serán cuatro actividades cerradas: tres seminarios previos con grupos focales —jóvenes, profesionales de la salud y cambios sociales— y un seminario con expertos, del que derivará uno de los cuadernos monográficos que edita la fundación.

Por último, las asociaciones de pacientes trasplantados organizan un año más la caminata de agradecimiento a los donantes y a sus familias, una caminata que este año llega a su 18ª edición. Será el domingo 21 de junio y saldrá a las 11 horas —convocados a las 10— desde la Pedrera, en Barcelona. Recorrerá la calle Provença y llegará al Monumento a los donantes de órganos y tejidos, situado en los jardines de la Sagrada Família. La caminata está abierta a todo el mundo.