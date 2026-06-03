Los hospitales de Catalunya acumulan el 92% de todos los ensayos clínicos que se desarrollan en España

En España hay actualmente unos 6.276 ensayos clínicos en activo —según el informe 'AseBio 2024' y el informe de 'BioRegión 2025' de Biocat—, lo que lo coloca como el tercer país europeo y el sexto mundial. Pero dentro del país, Catalunya es líder al acumular el 92% de todos los ensayos clínicos que se realizan en España: un total de 5.768. Según la Conselleria de Salut, los hospitales —con sus centros de investigación asociados— que tienen actualmente el mayor número de ensayos clínicos en Catalunya son, por este orden, el Hospital Vall d'Hebron, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Hospital de Bellvitge, el Hospital Clínic, el Hospital de sant Pau, el ICO Badalona, el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), el Hospital Parc Taulí y el Hospital Sant Joan de Déu. Los ámbitos que actualmente tienen mayor crecimiento son, según Salut, la medicina personalizada, la inmunoterapia y las terapias avanzadas, con un "claro impacto" en el tratamiento del cáncer y de las enfermedades minoritarias.

"La industria farmacéutica ha conseguido que España sea el país que lidera la investigación clínica en Europa", explica a este diario Javier Malpesa, responsable de Ensayos Clínicos de Novartis Iberia. "Esto permite poner a disposición de hospitales y sanitarios todo el arsenal terapéutico para pacientes que hasta ahora no tenían ninguna terapia". Novartis, una de las tres compañías que más ensayos clínicos ha impulsado en la última década en España y la mayoría de ellos los desarrolla en Catalunya. "Catalunya es la comunidad con mayor confianza y mayor inversión para nosotros. Entre el 80% y el 90% de todos los ensayos clínicos que desarrollamos en España tienen presencia en hospitales catalanes", cuentra Malpesa. En 2025, esta farmacéutica realizó un total de 257, de los cuales 195 —el 85%— tenían representación en Catalunya.

Gráfico de la evolución del número de ensayos clínicos en Catalunya. / AQUAS / Salut

Pero no solo Novartis realiza ensayos en Catalunya, sino la industria farmacéutica en general que está asentada en España. Según Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica en España, Catalunya y la Comunidad de Madrid concentran el 45% de toda la investigación clínica que se hace en España. Como explica Malpesa, el 50% de los ensayos que desarrolla Novartis España son "de ámbito oncológico en fases tempranas y en fase tres". "Y en Catalunya tenemos grandes centros de investigación oncológica de fases tempranas, como los hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, Sant Pau o el Institut Català d'Oncologia (ICO)", apunta.

Según Ana Clopés, directora del Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), la razón del "éxito" de la investigación clínica en Catalunya es "multifactorial y multiactor". "Incluye el liderazgo de los investigadores catalanes, de los hospitales y de sus institutos de investigación, el impulso realizado desde los distintos niveles de la administración —europea, estatal y catalana—, y la cultura y participación de la ciudadanía catalana", dice Clopés. "Los ensayos clínicos son un ámbito clave que ilustra muy bien que el futuro de la salud se construye cuando la ciencia, la atención sanitaria y el compromiso público-privado se alinean, con las personas y las comunidades en el centro", añade Clopés.

Oncología, neurociencias y cardiovascular

Además, los otros dos ámbitos en los que se realizan estos ensayos son "los campos de las neurociencias y el cardiovascular". Oncología, neurociencias y el ámbito cardiovascular giran en torno a "tres plataformas tecnológicas muy importantes", precisa Malpesa. "En la oncología estamos desarrollando terapias de radioligandos [un tipo de tratamiento oncológico de medicina nuclear que intenta llevar radiación directamente a las células tumorales, con el menor daño posible al tejido sano]. Somos pioneros en este campo. Otra plataforma tecnológica es la terapia CAR-T, que estamos ampliando al campo de las enfermedades inmunológicas y neurociencias. Y, por último, las terapias RNA para enfermedades cardiovasculares", explica.

Malpesa opina que si España es hoy líder de Europa en investigación es debido a que el país adoptó muy rápidamente la directiva europea. "Esto nos permitió adquirir una experiencia importante mucho antes que muchos países. Además, a lo largo de estos 10 o 15 años, los hospitales han creado fundaciones de investigación clínica. Hemos logrado profesionalizar la investigación clínica y atraer talento para la industria farmacéutica embarcarse dentro de la investigacion clínica", dice. También destaca todo el trabajo que la industria ha desempeñado con las asociaciones de pacientes.

Para Clopés, la Conselleria de Salut de Catalunya considera la investigación clínica "una aportación a la ciencia y a la salud de alto interés, tanto por los beneficios para la ciudadanía como por la generación de conocimiento y experiencia que supone para nuestros profesionales". "Al mismo tiempo, se genera una relación positiva con el entorno empresarial y tiene beneficios en el ecosistema de investigación más allá de la clínica. En consecuencia, se apoya claramente", destaca.