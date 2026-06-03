El consumo de tabaco en Catalunya baja al mínimo histórico, pero la "epidemia del vapeo" se dobla entre adolescentes en solo cuatro años

Los fumadores catalanes se reducen al mínimo histórico —un 20,6% de la población de Catalunya—, pero la "epidemia del vapeo" lastra la lucha contra el tabaco. "Los jóvenes fuman mucho menos que hace cinco años, lo dicen las encuestas, pero suben otras formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos, que se han más que doblado en los últimos cuatro años", ha señalado este miércoles en rueda de prensa el secretario de la Agència de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández. Según cifras de Catalunya de la encuesta Estudes, en 2025 un 24,5% de los jóvenes de entre 14 y 18 años había fumado cigarrillos electrónicos en el último mes, porcentaje que era del 10% en 2021.

El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable. En Catalunya, es responsable del 13% de las defunciones: alrededor de 10.000 muertes anuales, unas 24 muertes cada día. En Catalunya, de momento, la prohibición de fumar en las terrazas está en 'stand by' a la espera de reuniones con el Ministerio de Sanidad.

Los sabores de frutas de los vápers son el "gran atractivo" para gente joven y niños. Además, ha señalado Fernández, entre el 50% y el 65% de los adultos fumadores hacen un "consumo dual" de tabaco industrial y cigarrillos electrónicos. "Son personas que normalmente consumían tabaco y que han caído en los cigarrillos electrónicos con la falsa promesa de dejar de fumar. Y sucede lo contrario: siguen fumando y reciben más tóxicos", ha alertado el secretario de Salut Pública.

"Está demostradísimo que los cigarrillos electrónicos pueden aumentar entre dos y tres veces el riesgo de los fumadores convencionales. La Agencia Internacional del Cáncer [IARC, por sus siglas en inglés] ha actualizado su última edición y recomienda no vapear por su peligro ya reconocido científicamente de que lleva al consumo de tabaco. Pero no llevamos ni 15 años de epidemia de cigarrillos electrónicos: sus consecuencias en la salud las veremos en el futuro", advierte Fernández.

Un millón y medio

Un millón y medio de catalanes fumaban en 2025, porcentaje que corresponden al 20,6% de la población total. En 2024 eran un 21,4%. El tabaco tiene una marcada brecha de género: el año pasado en Catalunya fumaban el 25,3% de los hombres frente al 16,1% de las mujeres. Según el subdirector general de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública (SSP), Albert Moncada Ribera, el consumo de tabaco "se mantiene sin cambios significativos en Catalunya" y la franja de edad más fumadora es la correspondida entre los 45 y los 64 años. Entre los escolares de 14 a 18 años, el consumo de tabaco se redujo entre 2004 y 2025: el año pasado un 3,5% de ellos había fumado en el último mes, porcentaje que era del 22% en 2004. "Hay una tendencia a la disminución del consumo", ha reconocido Moncada, quien también ha alertado de los "nuevos consumos".

Además, ha señalado que el consumo de tabaco es más elevado en hombres de una clase social baja. Los universitarios y clases más altas tienen consumos "más bajos". "La clase social continúa siendo un condicionante muy importante en lo referente a tener una vida libre de tabaco", ha dicho Moncada. También se reducen las mujeres embarazadas que fuman, aunque una vez han dado a luz "solo la mitad de ellas dejan el consumo".

En cuanto a la exposición en el hogar, en Catalunya un 7,2% de las personas de 15 años y más no fumadoras está expuesta al humo ambiental del tabaco en el hogar. Un 6,5% de los niños de 0 a 14 años convive con alguna persona que fuma en el hogar.

Tipo de consumo

Entre los fumadores, el principal consumo es el del cigarrillo industrial —con filtro—: lo consumen un 70,3% de los hombres fumadores y un 71% de las mujeres fumadoras. Pero hay "una parte importante" de cigarros de liar: los consumen el 27,7% de los hombres fumadores y un 32,4% de las mujeres fumadoras. En cuanto a los cigarros electrónicos, estos son consumidos por un 1,8% de hombres fumadores y por un 0,8% de mujeres fumadoras.

Además, en Catalunya, el 62% de los fumadores han recibido ayuda para dejar de fumar. Así, en 2025 un total de 72.980 personas dejaron de fumar y otras 23.513 han recibido algún tipo de ayuda. Unas 71.009 personas iniciaron un tratamiento farmacológico —un 50,9% eran hombres y un 49%, mujeres—. La mayoría —un 54%— tenían entre 45 y 64 años. Un 33,8% tenían entre 18 y 44 años.

Semana sin humo

Como ha explicado el coordinador del Grup de Tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Joan Lozano, la semana pasada se celebró la 27ª Setmana Sense Fum bajo el lema 'Inhala vida'. El doctor Lozano echó mano de encuestas realizadas por médicos de familia en toda España para ofrecer algunos datos. La respondieron un 16% de fumadores. "Lo que más llama la atención entre la gente de 14 a 18 años es que el 100% que nos ha dicho que fuma cigarrillo electrónico", ha destacado Lozano. Muchos son fumadores duales, combinan váper con cigarrillo convencional.

Ha querido advertir del peligro de las bolsitas de nicotina. "La industria del tabaco se dirige directamente a la gente joven. En nuestra encuesta los únicos que han declarado tener contacto con estos productos tóxicos [vápers y bolsitas de nicotina] son los menores de edad", ha dicho este médico de cabecera.

Las medidas que estos encuestados han reclamado son "aumentar los espacios libres de humo" —ya que "ayudan a la gente a no iniciarse"— y aumentar también las campañas publicitarias". 3. "La población se está dando cuenta de que el foco de la industria son los menores de edad y adolescentes. Sus mentiras y los medios que utilizan llegan a esta población con más facilidad", ha concluido Lozano.