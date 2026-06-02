Metges de Catalunya llama también a los CAP a plantarse contra las horas extra, mientras Salut expresa "respeto" a las demandas

El sindicato Metges de Catalunya (MC)ha hecho extensiva su campaña 'Ni un minut més', que consiste en la negación a hacer horas extra, a los médicos de atención primaria. Por el momento, a esta campaña se han adherido 121 servicios de 34 hospitales de toda Catalunya y al menos seis CAP. Las horas extra no son las guardias, sino módulos de actividad que se suman a la jornada de trabajo ordinaria. Algo así como "dobles turnos", conocidos coloquialmente entre los médicos como 'peonadas'. Suelen dedicarse a intervenciones de menos complejidad, como por ejemplo las cataratas, y normalmente se llevan a cabo por la tarde.

Este tipo de intervenciones son las que se verán más afectadas por esta movilización del sindicato. En el Hospital del Mar de Barcelona ya se están anulando endoscopias por las tardes ante la falta de anestesistas, mientras que en el Parc Taulí de Sabadell se están anulando y reprogramando para las mañanas algunas cirugías aplazables vespertinas. La Conselleria de Salut da por hecho que aumentarán las listas de espera.

Pero, además, Metges de Catalunya ha hecho extensiva también esta campaña a los centros de salud, a cuyos médicos invita a dejar de hacer "toda la actividad forzada pero no obligatoria", así como "todo aquello que sobrepase lo establecido en el acuerdo de salida de la huelga de noviembre de 2018". En aquel acuerdo de hace ocho años se marcó un máximo de 28 pacientes por día con una duración de 12 minutos por visita presencial. Las visitas teléfónicas deben durar unos seis minutos. Así, el eslogan se transforma y pasa a ser 'Ni un minut més, ni una visita forçada més'.

Metges de Catalunya cifra en un 30% la actividad médica correspondiente a las horas extra, mientras que Salut la rebaja a un 15% o 20%.

Comunicado de Salut

La Conselleria de Salut ha enviado este martes por la tarde un comunicado para manifestar su "respeto" a todas las reivindicaciones impulsadas por los sindicatos médicos estatales y, concretamente en Catalunya, ante los paros previstos del 15 al 19 de junio contra el Estatuto Marco.

"Compartimos la necesidad de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sistema de salud, pero no compartimos la idea de que Catalunya haya estado ausente del diálogo", ha destacado el departamento, que añade que Catalunya ha sido una de las comunidades autónomas que "más esfuerzos han hecho para mejorar la situación de este colectivo en los últimos años".

En este sentido, ha recordado que desde 2025 se han celebrado más de una veintena de reuniones de la Mesa de trabajo para la profesión médica, con la participación de Metges de Catalunya, y que actualmente está abierta la mesa de negociación del IV convenio colectivo del Siscat, la red que agrupa a todos los centros sanitarios de Cataluña financiados con fondos públicos.