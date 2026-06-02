El Arnau de Vilanova de Lleida amplía el horario de las trombectomías a 12 horas de lunes a viernes

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliado desde este lunes, 1 de junio, la cobertura presencial del servicio de trombectomía mecánica para el tratamiento de los ictus isquémicos.

Según una nota de prensa del departamento de Salut, el centro ha pasado de ofrecer esta técnica especializada de 9 a 14 horas los días laborables a prestarla de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.

La ampliación ha sido posible gracias a una alianza entre los hospitales Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron y Sant Pau. La previsión es seguir ampliando la cobertura en una segunda fase a partir de septiembre, cuando el servicio también se extenderá a los fines de semana, según Salut. De momento, fuera de este horario, los pacientes serán trasladados al Vall d'Hebron, como hasta ahora.

Según Salud, la nueva cobertura supone un paso más en el despliegue progresivo del servicio en el territorio y permitirá incrementar la atención especializada a los pacientes con ictus isquémico sin necesidad de traslado a Barcelona durante esta franja horaria.

El acuerdo entre los tres hospitales garantiza la continuidad del proyecto y responde al elevado grado de especialización que requiere la trombectomía mecánica, una técnica que permite extraer los trombos que obstruyen las arterias cerebrales en determinados casos de ictus.

El departamento de Salut ha agradecido el compromiso de los profesionales de los tres hospitales para hacer posible la implantación del nuevo horario en Lleida. Hay que tener en cuenta que, además, el Arnau de Vilanova ha ampliado su unidad de ictus con cuatro camas más.

Hace tiempo que el territorio reclamaba la ampliación del horario de este servicio. En este sentido, hace unos meses, el Govern se comprometió a introducir mejoras graduales, con la previsión de ofrecer el servicio 24 horas en las comarcas de Lleida en el último cuatrimestre de 2027.