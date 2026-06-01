Solo un tercio de los médicos de familia y pediatras que concluye el MIR en Madrid aceptan una plaza en la comunidad

Madrid pierde a casi dos tercios de los médicos de familia y pediatra que forma. Según afirma el sindicato médico Amyts, de los 139 residentes de estas dos especialidades convocados tras finalizar su formación, han sido 49 los que aceptaron una plaza en la región, lo que supone un 35,3% del total. A juicio del sindicato, las cifras evidencian "el escaso atractivo de las condiciones laborales ofertadas por la Gerencia de Atención Primaria".

Desde la Consejería de Sanidad se mantiene, en cambio, que los datos todavía no son definitivos. "No han terminado de elegir, con lo cual no ha terminado el proceso", ha señalado la consejera, Fátima Matute, durante un acto con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra este miércoles.

En Amyts achacan la circunstancia a los denominados contratos 4+1, una fórmula puesta en marcha desde la Gerencia para cubrir la actividad asistencial en centros con mayor necesidad. De acuerdo esta disposición, los profesionales desarrollan su labor cuatro días en su centro de referencia y un quinto día en centros designados por la administración para cubrir necesidades de servicio. Acogerse a este contrato es voluntario, si bien desde Amyts se denuncia que la alternativa a no firmarlo es el despido antes del primer día de trabajo.

"Lo del 4+1 no es un tema en el que la Gerencia haya insistido, se les ofreció realizar agrupaciones voluntarias", trasladan fuentes de la Consejería, que mantiene que el sindicato miente cuando afirma que es una suerte de obligación.

En la Consejería se insiste en que se está logrando un aumento de la cobertura de medicina de familia, un incremento alcanzado, subrayan, a pesar del cada vez mayor número de jubilaciones: hasta 176 médicos de atención primaria y 34 pediatras se jubilaron el año pasado en Madrid, una cantidad récord.

Matute ha insistido en que Madrid es la región donde antes se terminan las plazas MIR y en la que quienes obtienen las primeras plazas se acaban quedando, si bien ha admitido que "tenemos que respetar que hay gente que viene a nuestra comunidad a formarse para luego volver a su comunidad de origen a ejercer junto con su familia".

Por otra parte, desde la Consejería se justifica que el llamamiento se ha producido poco antes de las vacaciones de verano. "Un gran número de médicos tiene previsto realizar suplencias de verano en los centros donde se han formado en los últimos cuatro años, por lo que el porcentaje de MIR que se quedan en nuestra comunidad será mucho mayor que el que arroja el llamamiento", aseguran.

Asimismo, insisten en las medidas, fundamentalmente de carácter retributivo, puestas en marcha para hacer frente a la falta de médicos de familia y pediatras. Entre otras, una compensación de 480 euros por pertenecer a categorías deficitarias o distintos complementos específicos por pasar consulta en horario vespertino o un plus en caso de trabajar en centros con dificultad de cobertura.

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"Los residentes no se marchan por capricho ni por inmadurez profesional, se van porque el mensaje institucional es nítido: no nos importa quién seas, dónde vivas ni cómo organices tu vida, solo que cubras un hueco", denuncian, en cambio, desde Amyts. "Si el objetivo declarado era fidelizar a los recién graduados, el fracaso es absoluto. La Atención Primaria necesita plazas fijas, compensación real, proximidad geográfica y, sobre todo, un pacto de respeto con quienes eligen sostenerla. De lo contrario, los residentes no se quedarán y la sanidad madrileña lo sufrirá".