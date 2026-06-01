Illa inaugura la nueva área de oncohematología infantil de Vall d'Hebron: "Una sanidad puntera y universal cohesiona la sociedad"

El president Salvador Illa ha inaugurado este lunes la nueva Àrea d'Oncolohematologia Infantil i Adolescent del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), que ha sido financiada al 100% por la Fundación Aladina, la Fundació Albert Bosch y la Fundación Small y que ha tenido un coste de 7,4 millones de euros. Illa ha agradecido y destacado la "colaboración público-privada". "Una sanidad puntera, universal y de alto nivel es uno de los factores que más cohesiona la sociedad", ha dicho Illa.

La nueva área, que lleva en funcionamiento desde octubre pero que ha sido inaugurada este 1 de junio, duplica la superficie de la anterior. Según el gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar, en los últimos meses se han realizado 72 trasplantes de médula ósea en esta área y se han tratado más de 400 pacientes.

Ubicada en la planta 1 del Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, cuenta con más de 2.646 metros cuadrados, tiene 12 habitaciones individuales para niños, ocho para adolescentes y adultos jóvenes y nueve habitaciones de entorno protegido para trasplante hematopoyético.

Todos los cuartos han sido concebidos como pequeños apartamentos para favorecer la vida familiar. Además, cuenta con una terraza exterior en el mismo nivel de la planta, zonas de ocio y descanso diferenciadas por franjas de edad, espacios comunes para sus familias y áreas de trabajo para profesionales más amplias y con mejores condiciones lumínicas.

"Todo esto tiene un impacto en la recuperación emocional y física de los pacientes", ha destacado el president, quien además ha puesto en valor que en Vall d'Hebron y en concreto en esta nueva área se tratan niños "con la mejor tecnología posible".

"Un sueño precioso"

"Catalunya tiene el mejor talento posible", ha asegurado. "Hace siete años que decidimos unirnos para tirar adelante un sueño precioso. Queríamos que niños y familias tuvieran un espacio bonito, humano, que transmitese esperanza. Esto es hoy una realidad. Hay zonas de juegos para que los niños sigan siendo niños", ha destacado por su parte Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundación Small.

El diseño de esta nueva área ha sido cocreado por pacientes, familiares y profesionales para garantizar un espacio funcional que responda a las necesidades de los usuarios. "La remodelación del Àrea de Oncohematologia Infantil i Adolescent nos ha dado la oportunidad de replantear el espacio y situarlo a la altura de un centro oncológico internacional de referencia como es Vall d'Hebron", explica el Lucas Moreno, jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d'Hebron.

"A partir de ahora, los pacientes disponen de habitaciones individuales, luminosas y confortables. Los profesionales, de espacios de trabajo más eficientes, y hemos cambiado el paradigma en el ingreso de los pacientes que necesitan un trasplante de progenitores hematopoyéticos: las antiguas cámaras de aislamiento han sido sustituidas por habitaciones de entorno protegido, más accesibles para las familias, pero con un riguroso control de infecciones", añade.

Entre las zonas comunes destacan un espacio para familias equipado con mesas, sofá y zona de brunch, un área terapéutica de rehabilitación; una sala de juegos diferenciada para niños y adolescentes o adultos jóvenes, un aula hospitalaria donde pueden continuar con su formación mientras permanecen ingresados; y un despacho de psicooncología.

"Hemos diferenciado claramente las zonas dedicadas a pacientes adolescentes y adultos jóvenes, tanto en las habitaciones como en los espacios de ocio. Fomentar que los pacientes se relacionen con otras personas de su misma edad que atraviesan circunstancias similares y llevar a cabo actividades pensadas para ellos favorece la socialización, su desarrollo madurativo y el bienestar emocional, tan importante para garantizar la adherencia al tratamiento y mejorar su pronóstico", explica Elena Nogales, supervisora de enfermería del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas.

Ensayos clínicos

La nueva área dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos, equipada para llevar a cabo los 60 ensayos clínicos activos en Vall d’Hebron en líneas de investigación como las terapias avanzadas y CAR-T, la terapia génica y el neuroblastoma.

El Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d'Hebron es un centro de excelencia acreditado y de referencia estatal e internacional en trasplante de progenitores hematopoyéticos, cirugías complejas, radioterapia, enfermedades hematológicas no malignas, sarcomas y neuroblastomas. Atiende a alrededor de 100 pacientes nuevos al año, además de entre 30 y 40 pacientes procedentes de todo el país para realizar procedimientos complejos como cirugías, trasplantes de progenitores hematopoyéticos y ensayos clínicos.

Todos estos niños, niñas y adolescentes con enfermedades oncohematológicas se beneficiarán de la reforma integral de este nuevo espacio.