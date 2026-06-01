El plante de los médicos a hacer horas extra obliga a anular endoscopias en los hospitales de Catalunya

110 servicios de hasta 27 hospitales catalanes y seis centros de atención primaria (CAP) se han adherido ya a la campaña 'Ni un minut més' del sindicato Metges de Catalunya (MC)mediante la cual los facultativos se niegan a hacer horas extra. La campaña ha arrancado este lunes 1 junio y ya está teniendo impacto en hospitales como por ejemplo el Mar, en Barcelona, donde esta tarde se han anulado varias endoscopias porque los anestesiólogos se han negado a hacer horas extra, según explican fuentes de Metges a EL PERIÓDICO. En el Hospital Parc Taulí de Sabadell se han anulado también cirugías previstas para esta tarde y se han movido a mañana por la mañana. Según Metges de Catalunya, aproximadamente un 30% de la actividad asistencial depende de estas horas extra y el impacto se irá viendo "durante las próximas semanas".

Las horas extra no son las guardias, sino módulos de actividad que se suman a la jornada de trabajo ordinaria. Algo así como "dobles turnos". Suelen dedicarse a intervenciones de menos complejidad, como por ejemplo, las cataratas, y normalmente se llevan a cabo por la tarde. Este tipo de intervenciones son las que se verán más afectadas por esta movilización del sindicato y el Servei Català de la Salut (CatSalut) ya ha expresado su "preocupación", ya que afectará a las listas de espera. En una entrevista en 3Cat, el director del CatSalut, Alfredo Garcia, ha cifrado el impacto a corto plazo de la campaña en entre un 15% y un 20% de la actividad.

Las horas extra suelen dedicarse a intervenciones de menos complejidad, como por ejemplo, las cataratas, y normalmente se llevan a cabo por la tarde

"Aun así, a medio plazo, los centros tienen mecanismos para responder", ha dicho García y ha subrayado que se trata de servicios contratados por el departamento. Por otra parte, el director del CatSalut ha expresado que están "abiertos al diálogo" y, al mismo tiempo, ha reconocido que no hay falta de profesionales, pero que su distribución "no es del todo adecuada". "Hemos celebrado más de 20 reuniones con el personal para organizar de manera diferente la atención continuada los fines de semana. Probablemente tenemos a los médicos mal distribuidos", ha dicho García. Metges de Catalunya le ha afeado que en estas reuniones nunca estuviera incluido este sindicato y sí otros con "escasa representación entre el personal que hace guardias: médicos y médicas".

El sindicato precisa que las cirugías "inaplazables" se están programando por las mañanas en vez de por las tardes, donde recaen la mayor parte de las horas extra. "Es decir, las colocamos dentro de la jornada ordinaria. ¿Y qué pasa? Que lo que estaba previsto en la jornada ordinaria se desprograma. Es decir, los médicos actúan según el grado de prioridad de esa intervención y la situación de cada paciente", insisten fuentes del sindicato. Pero el pasar intervenciones de la tarde a la mañana del día siguiente implica desprogramar y "alargar la espera".

El director del CatSalut se muestra "preocupado", ya que esta situación afectará a las listas de espera

"Estos son los primeros movimientos y en las próximas semanas se podrá ver un incremento bastante importante de las listas de espera. Pacientes que tenían prevista alguna prueba o intervención podrán ser llamados para decirles que, de momento, no se le podrá hacer", añaden estas fuentes.

Movilizaciones desde octubre

El sindicato lleva desde octubre movilizándose —a sus espaldas tiene 11 jornadas de huelga, con un seguimiento cada vez menor—, en la línea de lo que hacen otras comunidades de España para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Pero Metges de Catalunya reclama también directamente mejoras a la Conselleria de Salut, por eso —aunque ha apoyado siempre las movilizaciones estatales— ha venido organizando parones por su cuenta. Ahora, con la campaña 'Ni un minut més' espera que, por fin, la conselleria de Olga Pané —de baja por un accidente doméstico— se siente con ellos a negociar.

Algo que no ocurrirá. De momento. El director del CatSalut, Alfredo Garcia, ha recalcado que las demandas sobre condiciones laborales "no corresponden al sistema sanitario" y que eso "recae en las mesas de negociación tanto del ICS como del Siscat". El director del CatSalut, que ha reconocido el "trabajo" y el "esfuerzo" de los profesionales, pero ha insistido en que peticiones como jubilaciones anticipadas o recualificaciones profesionales, entre otras, "se sitúan fuera de las competencias".