Éxito en Córdoba: el primer trasplante de corazón infantil ABO incompatible salva la vida a Greta

Se llama Greta y gracias a un trasplante cardiaco este lunes ha estado presente en la presentación de la 24ª Semana del Donante del hospital Reina Sofía de Córdoba. El centro hospitalario cordobés ha presentado a los protagonistas del primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible realizado con éxito en Andalucía que ha salvado a Greta, un bebé de algo más de nueve meses, gracias una intervención de gran complejidad que amplía las posibilidades de acceso al trasplante para los pacientes más pequeños.

La niña, procedente de Sevilla, ingresó con una miocardiopatía dilatada de probable origen genético que había evolucionado hasta una situación de fallo cardiaco terminal, por lo que el trasplante era su única alternativa terapéutica. Un caso pionero como ya informó el pasado mes de febrero Diario CÓRDOBA, del grupo Prensa Ibérica, poco después de que se realizara una intervención que se llevó a cabo a finales de diciembre de 2025. Este lunes, en el inicio de la semana del donante, no solo han estado presentes la pequeña Greta y sus padres, sino también parte del equipo médico.

La cardióloga pediátrica, Elena Gómez, ha explicado la situación en la que llegó la pequeña a Córdoba, que tuvo que ser trasladada con un soporte circulatorio ECMO desde el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y posteriormente con un dispositivo Berlin Heart que se le implantó en el Reina Sofía para mantener la función cardiaca como puente hasta la llegada del órgano. La afección cardiaca se le detectó cuando la pequeña tenía 39 días y fue trasplantada con cuatro meses y cinco kilos de peso. Greta es una paciente con especial riesgo, ya que su grupo sanguíneo es el 0, lo que exige un protocolo distinto, el denominado ABO incompatible, apto solo para pacientes muy determinados sin anticuerpos sanguíneos como ella.

Gracias a este procedimiento, es posible el trasplante de órganos procedentes de una persona de un grupo sanguíneo distinto al suyo. La doctora Gómez ha destacado que se trata de pacientes altamente sensibles a morir en lista de espera porque la disponibilidad de órganos es muy baja. También ha señalado que el trasplante ABO incompatible en lactantes permite "ampliar la ventana de donantes en pacientes muy pequeños en los que el tiempo de espera y el tamaño del órgano son factores críticos".

Equipo del hospital Reina Sofía con la familia y la niña trasplantada. / A. J. González

"Nos dimos cuenta cuando tenía 39 días"

Jesica, la madre de Greta, ha dado las gracias a los profesionales del hospital "porque han hecho posible que nuestra hija esté aquí con nosotros hoy después de una situación muy difícil y, a pesar de todo, nos hicieron llevar la situación de una forma más amena y hoy podemos estar con ella y disfrutarla". La menor tiene actualmente las visitas restringidas, no se puede relacionar con otros bebés porque no tiene vacunas y quienes la visitan tienen que llevar siempre mascarilla. "A los seis meses, podremos tener un poco más de libertad, pero lo llevamos bien", han explicado los padres, que han recordado emocionados que el problema lo detectaron "cuando la niña tenía solo 39 días, dándole un biberón porque al nacer no se vio nada". Jessica ha agradecido también la generosidad de la familia, que dijo sí a la donación porque "gracias a ese donante hoy la niña está con nosotros".

En este trasplante ha sido determinante el trabajo coordinado con el Banco de Sangre del hospital y con el equipo de Hematología y el Centro de Transfusión Sanguínea, anestesia y perfusionista, cuya coordinación permitió preparar el circuito sanguíneo necesario para reducir al máximo el riesgo de rechazo del órgano. En este tipo de intervenciones, "el reto no acaba con la llegada del corazón al quirófano", según ha indicado el equipo, ya que es necesario retirar de la circulación de la receptora los anticuerpos, que podrían atacar el injerto, y sustituirlos por sangre y plasma adecuados para que el nuevo órgano pueda empezar a latir sin problemas.

Casi cinco meses fuera del hospital y con buen seguimiento

Afortunadamente, el órgano llegó en el momento preciso. Ahora la niña tiene nueve meses de vida, lleva cuatro o cinco meses fuera del hospital con seguimiento muy bueno, sin que haya desarrollado rechazo al órgano trasplantado.

Desde 2016, se ha incluido a seis pacientes en lista de espera de ABO incompatible, pero solo Greta ha recibido el trasplante. El grupo de hematología y centro de transfusión han preparado productos sanguíneos específicos para estas donaciones.

Greta y sus padres, con el equipo médico que la ha atendido en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / AJ González

El hematólogo Miguel Ángel Álvarez ha explicado que este tipo de procedimiento exige una preparación transfusional mucho más compleja que la intervención normal. Antes del trasplante, el equipo confirma el grupo sanguíneo de la paciente y el donante, estudia los anticuerpos que podrían reaccionar frente al nuevo órgano y diseña una estrategia individualizada para que todos los productos sanguíneos que se usen sean seguros. Los donantes AB son muy escasos, de ahí que sea necesario mucha coordinación para hacer posible el trasplante.

Así fue el proceso

Por su parte, el enfermero perfusionista Agustín Elías ha comentado que "la clave del procedimiento en este caso fue preparar el circuito de circulación extracorpórea con los componentes sanguíneos adecuados para realizar una exanguinación controlada de la paciente antes de reperfundir el órgano". La sangre se retiró progresivamente y se repuso con sangre y plasma nuevos, que recircularon por el sistema hasta comprobar que todo funcionaba correctamente.

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La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha estado presente en la presentación, junto al director gerente del hospital, Francisco Triviño, quienes han destacado la capacidad del Reina Sofía para responder a situaciones límite como el caso de Greta y para "ofrecer una oportunidad de vida a los que más lo necesitan".