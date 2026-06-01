Ainhoa, la niña de Montcada que lucha contra la leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: "Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'"

Lo primero que hará Ainhoa al salir del hospital será ir a su casa y abrazar a su "'yaya'". Esta niña, de 11 años, lleva desde el 7 de enero ingresada en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, cuando le diagnosticaron una leucemia mieloide aguda. Vive prácticamente aislada en una habitación con sus padres, María José y Libni, aunque ha habido periodos, cuando no tenía las defensas tan bajas, en que ha podido salir y relacionarse con otros niños en la sala de juegos. "Aquí pinto, dibujo, hago manualidades y juego. También recibo clases y fisioterapia. Y me leen cuentos", explica la niña.

En el hospital, la niña ha aprendido a tocar el piano, mientras recibe clases de una profesora y atención psicológica

Ainhoa está ingresada en la nueva Àrea d'Oncohematologia Infantil i Adolescent de Vall d'Hebron, que agrupa 12 habitaciones individuales para niños, ocho para adolescentes y adultos jóvenes y nueve habitaciones de entorno protegido para trasplante hematopoyético, duplica la superficie de la anterior —2.646 metros cuadrados— y que ha sido financiada, al 100%, por la Fundación Aladina, la Fundació Albert Bosch y la Fundación Small. En esta planta —y en concreto en la habitación 105—, que desde hace casi seis meses es la casa de Ainhoa y sus padres —una familia de origen ecuatoriano residente en Montcada i Reixac (Barcelona)—, la niña ha aprendido a tocar el piano. Le han traído un teclado a la habitación y ya sabe tocar el 'feliz cumpleaños'. "Y en la habitación tenemos microondas, una pequeña nevera, baño... Nos dan de todo. Y este sofá, donde dormimos los dos", cuentan los padres de la niña.

Ainhoa con sus padres, María José y Libni. / MANU MITRU

Según el Jefe de Oncología y Hematología Pediátrica de Vall d'Hebron, Lucas Moreno, la creación de esta nueva planta —que se ha inaugurado de la mano del president Salvadaor Illa— es un "cambio muy importante, a mejor". "Duplicamos las instalaciones y todas las habitaciones son individuales, como un pequeño apartamento, y pueden hacer vida de familia porque los pacientes pasan mucho tiempo ingresados", dice Moreno. Esta nueva planta también incluye una nueva área de trasplantes y otra de ensayos clínicos.

"Con esta nueva área en el hospital, el cambio es a mejor. Duplicamos el espacio y todas las habitaciones son individuales, como un pequeño apartamento" Lucas Moreno — Jefe de Oncología y Hematología Pediátrica de Vall d'Hebron

La nueva planta de oncohematología pediátrica de Vall d'Hebron. / MANU MITRU

Directos a Vall d'Hebron

La historia de Ainhoa se remonta a las pasadas Navidades. Se fueron los tres a Gijón porque parte de la familia de él vive allí. "Un día duchándola vi que tenía unos moratones por todo el cuerpo y al acercarme bien le vi unas petequias. La llevé al médico en cuanto volvimos a Barcelona", relata María José. Automáticamente la familia fue a Vall d'Hebron: llegamos el 7 de enero a las ocho de la mañana y a las 10 ya estábamos con analíticas. "Fue todo bastante rápido y entonces una doctora nos dijo que tenía una leucemia mieloblástica. Ya se quedó ingresada esa misma noche en el hospital". Por suerte, el cáncer hematológico que sufre Ainhoa tiene buen pronóstico: el 80% de los niños se curan.

"Un día duchándola vi que tenía unos moratones por todo el cuerpo y al acercarme bien le vi unas petequias. La llevé al médico en cuanto volvimos a Barcelona" María José — Madre de Ainhoa

Pero hay muchos tratamientos agresivos que requieren que la niña permanezca ingresada en el hospital. En estos meses, Ainhoa, además de pasar por varios ciclos de quimioterapia, ha sufrido fiebres. También le salieron hongos en el pulmón, por lo que tuvo que ser operada. Y sufrió una infección en el hueso de la rótula izquierda.

"Tengo muchas ganas de irme", afirma Ainhoa, que aguarda paciente a que le den el alta. Quizás a finales de julio. Aún tiene que pasar un ciclo más de quimio. "Aún no me han dicho cuándo me podré ir, pero yo siempre rezo y le pido a Dios que me pueda ir rápido", cuenta la niña.

"El pronóstico del cáncer infantil es bueno, cuatro de cada cinco niños se curan", dicen los médicos

Los últimos días han sido especialmente aburridos en el hospital porque, al estar aislada, no puede salir del cuarto. "Viene la profesora a mi habitación", prosigue Ainhoa, que tiene muy claro qué será lo primero que haga cuando salga de Vall d'Hebron. "Ir a casa y darle un abrazo a mi yaya. Y montar en bici". Dice también que lo que más echa de menos es su hogar y, tal vez, "un poco" el cole.

Ainhoa ha aprendido a tocar el piano en el hospital. / MANU MITRU

Todos "pendientes" de Ainhoa

Mientras, los padres solo tiene palabras de agradecimiento para el hospital. "Estamos muy contentos con el trabajo de todos los profesionales, desde el señor de la la limpieza que viene aquí y desinfecta la habitación hasta el médico, enfermeras, auxiliares. Todo el mundo está siempre muy pendiente de Ainhoa", cuenta María José. "Nos comentaron que antes aquí las habitaciones eran compartidas, pero ahora tenemos esta intimidad y podemos estar más unidos", cuenta Libni, el padre.

Dos días a la semana, además, Ainhoa recibe la visita de una psicóloga, quien la ayuda a "desahogarse". "Simplemente me escucha y me dice que no me fuerce", dice la niña. "El pronóstico del cáncer infantil es bueno: cuatro de cada cinco niños se curan. Pero algunos fallecen y los que sobreviven a veces lo hacen con secuelas porque los tratamientos son muy agresivos. La situación global es positiva pero hay que seguir trabajando", concluye el doctor Moreno.