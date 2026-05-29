El 22% de los adolescentes españoles entre 15 y 16 años consumen cigarrillos electrónicos

Los productos relacionados con tabaco y la nicotina ya son una realidad de consumo entre los más jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de adolescentes en todo el mundo consumen cigarrillos electrónicos y 40 millones, tabaco. En España, el 22% de los adolescentes entre 15 y 16 años han consumido cigarrillos electrónicos y el 17,6% tabaco convencional en los últimos 30 días.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, la oficina europea de la OMS ha elegido a España este 2026 para organizar su jornada anual donde se avanza en el control del tabaquismo. Realizada en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, ha contado con expertos internacionales en control del tabaquismo, así como representantes de los principales partidos políticos con representación parlamentaria y distintas organizaciones.

Modificación de la ley

Durante la jornada tuvo lugar la entrega de premios de la OMS a personalidad que se hayan destacado en la lucha contra el tabaquismo. Este año, uno de los reconocimientos ha recaído en la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, en declaraciones previas a la jornada, ha mostrado su confianza en que se produzcan avances antes del verano en las reformas regulatorias sobre el tabaco, que incluyen la modificación de la Ley del tabaco y la actualización del Real Decreto 579/2017, relativo a la fabricación, presentación y comercialización de estos productos.

García, ha señalado que el Gobierno está "esperando los dictámenes de Europa". "Estamos esperando todo el procedimiento que viene de Europa para poder traerlo aquí, por fin, al Congreso, tanto la ley como las iniciativas por parte del Ministerio y el Real Decreto que estamos esperando también para las reformas del tabaco", ha manifestado.

Panorama de la nicotina

Kristina Mauer-Stender, de la oficina regional de la OMS para Europa, señaló durante la apertura de la jornada que el panorama de la nicotina está evolucionando rápidamente y volviéndose cada vez más complejo y "nos enfrentamos a un doble desafío".

Los productos de tabaco convencionales siguen utilizándose de forma generalizada, mientras que muchas medidas de control ya probadas todavía no se han implementado plenamente, ha enfatizado. Además, los nuevos y emergentes productos de nicotina se están expandiendo "a una velocidad extraordinaria". "Estos productos son sofisticados, están diseñados deliberadamente y, a menudo, dirigidos a las generaciones más jóvenes mediante sabores, diseños atractivos y estrategias de marketing impulsadas por influencers", ha dicho.

Cigarrillos electrónicos

Los productos relacionados con tabaco y la nicotina ya son una realidad de consumo entre los más jóvenes. Según la OMS, 15 millones de adolescentes en todo el mundo consumen cigarrillos electrónicos y 40 millones tabaco. Europa es la región con la mayor prevalencia de consumo de tabaco y nicotina en jóvenes entre 13 y 15 años con un 11,6% y de cigarrillos electrónicos con un 14,3%.

La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública a la que se ha enfrentado el mundo, advierte la OMS. Cada año, provoca más de 7 millones de muertes, además de 1,6 millones de personas expuestas al humo ajeno. La evidencia señala que el tabaco es responsable del 30% de los cánceres.

El tabaco mata a uno de cada dos consumidores, se ha expuesto. Solo en España el tabaquismo provoca cerca de 52.000 muertes al año. La OMS estima que, actualmente, hay 1.300 millones de consumidores de tabaco en todo el mundo, de los cuales 10 millones son españoles.