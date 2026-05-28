Seis meses para ver al traumatólogo y más de tres para una endoscopia: Metges de Catalunya avisa de que las listas de espera están "peor"

El sindicato Metges de Catalunya (MC), el mayoritario entre los facultativos catalanes, ha alertado este jueves en rueda de prensa de un "empeoramiento" en las listas de espera de la sanidad pública catalana entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. El vicepresidente de MC y autor del informe, Josep Maria Serra, así como el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, lo achacan a la falta de facultativos.

Entre las intervenciones con un tiempo garantizado inferior a 180 días, muestran una "evolución especialmente", según el sindicato, las de cirugía ortopédica: la lista de espera para la prótesis de rodilla ha aumentado un 1,3% y para la de prótesis de cadera, un 7,8%. Además, las reconstrucciones mamarias han aumentado el tiempo medio de espera en 15 días, hasta alcanzar una media de 126 días. El sindicato ha presentado el informe anual sobre las listas de espera del Servei Català de la Salut (CatSalut), con cifras extraídas de la web del CatSalut.

En oncología los números son "buenos", con un tiempo de espera medio de 21 días —por debajo de los 45 fijados según el plazo de acceso garantizado—, igual que en cirugía cardiaca

El sindicato reconoce que en oncología los números son "buenos", con un tiempo de espera medio de 21 días —por debajo de los 45 fijados según el plazo de acceso garantizado—, igual que en cirugía cardiaca, donde la media no supera en ningún caso los 90 días de plazo.

Además, persisten desigualdades entre territorios. Regiones sanitarias como el Penedès presentaban, a diciembre de 2025, una media de 183 días de espera para prótesis de rodilla; 170 días para prótesis de cadera, y 96 días para cataratas. También hay situaciones "preocupantes" en Barcelona, con 186 días de espera para reconstrucción mamaria.

En cuanto a pruebas diagnósticas, en la región de Girona hay que esperar 185 días de los electromiogramas y 205 días en la Metropolitana Nord para polisomnografías. La Metropolitana Nord es la región sanitaria más poblada de Catalunya —que comprende el Barcelonès, el Vallès y el Maresme— y es una de las más afectadas por demoras que superan los plazos garantizados y de referencia.

Pruebas y especialistas

Pero son varias las regiones sanitarias que superan ampliamente el plazo de referencia de 90 días establecido por el CatSalut para la realización de pruebas diagnósticas, advierte el sindicato. Así, las que presentaban mayor tiempo de espera eran los electriomogramas (113 días), las endoscopias esofagogástricas (106 días) y las polismonografías (145 días). La Metro Nord tiene listas de espera superiores al plazo de referencia en 10 de 13 pruebas.

Las pruebas que más espera presentan son los electriomogramas (113 días), las endoscopias esofagogástricas (106 días) y las polismonografías (145 días)

En cuanto a las visitas al especialista, las que presentan más días de espera son traumatología (188 días), urología (167 días) y otorrinolaringología (143 días). Todas superan los plazos de referencia. Sin embargo, la mayoría de especialidades tienen menos personas en lista de espera en 2025 que en 2024, salvo por alergología, cirugía general y traumatología. Por regiones sanitarias, las que más superan los plazos recomendados en diciembre de 2025 son Penedès y BCN Metro Nord.

Serra ha identificado tres variables interrelacionadas que son determinantes en el empeoramiento de las listas de espera: el incremento poblacional, el déficit de especialistas —sobre todo fuera del área metropolitana de Barcelona— y la falta de planificación de la atención médica por parte del Salut. "La conselleria —ha dicho Serra— desconoce las plantillas reales de especialistas que hay en el territorio, ya que solo contrata la actividad a las empresas proveedoras, sin tener en cuenta cómo y quién la lleva a cabo". El sistema, según él, "únicamente se sostiene por la sobrecarga estructural de sus profesionales".

Por su parte, Lleonart ha lamentado que los planes de choque de la conselleria se hayan cronificado: "La única fórmula de gestión que hemos visto hasta ahora es tirar de la precariedad y del sobreesfuerzo de los profesionales. El sistema está dando síntomas claros de agotamiento porque está funcionando de forma continuada y de forma crónica con el 150% del esfuerzo de sus profesionales". En esa línea, ha destacado que la campaña 'Ni un minut més' de MC, que busca que los profesionales se nieguen a hacer horas extra que no les corresponden a partir del 1 de junio, ya cuenta con la adhesión de 38 servicios de 19 hospitales catalanes.