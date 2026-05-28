Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesMíchelIncendio ÒrriusProfesoresHuelga profesoresFGCLa RevueltaApnea sueño
instagramlinkedin

Congreso de la SEIMC

Más de 24.000 personas mueren al año en España por bacterias resistentes a antibióticos

Un estudio advierte de que el uso de antibióticos reduce un 20% la supervivencia en pacientes con mieloma múltiple tratados con inmunoterapia

Los cambios en la microbiota intestinal pueden predecir qué personas tienen más riesgo de desarrollar párkinson

Escherichia coli , una de las muchas especies de bacterias presentes en el intestino humano.

Escherichia coli , una de las muchas especies de bacterias presentes en el intestino humano. / NIAID

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Especialistas en enfermedades infecciosas han advertido de que más de 24.000 personas fallecen al año en España a causa de bacterias resistentes al antibiótico y que esta podría ser la primera causa de muerte en 2050, por delante del cáncer.

Al inicio del XXIX Congreso Nacional SEIMC —Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica—, que se celebra del 28 al 30 mayo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, los organizadores han advertido de la necesidad de actuar ante la amenaza para la salud pública que suponen las bacterias resistentes a antibióticos.

Esas resistencias plantean un problema de salud pública, al reducir las opciones de tratamiento y elevar el riesgo de complicaciones graves.

Este fenómeno cobra especial relevancia en las infecciones de transmisión sexual —ITS—, principalmente en la infección por gonococo y por micoplasma genital, o la tuberculosis, que es la principal causa de muerte por un único agente infeccioso a nivel mundial, incluida desde 2024 en la lista de patógenos bacterianos de prioridad crítica de la Organización Mundial de la Salud —OMS— por su dificultad de tratamiento debido a estas resistencias.

La labor de los Servicios de Microbiología en el diagnóstico precoz de estas infecciones y la vigilancia de las tasas de resistencia local a los antibióticos, junto con la de los Servicios de Enfermedades Infecciosas con la consiguiente instauración de las pautas de tratamiento más adecuadas, son esenciales para controlar su incremento debido a diversas causas socio-conductuales.

En total, se estima que más de 24.000 personas fallecen al año en España a causa de bacterias resistentes a antibióticos y, a nivel global, las previsiones auguran que podrían ser la primera causa de muerte en 2050, por delante del cáncer.

El congreso ha reunido a cerca de 2.000 expertos para analizar la situación de los virus emergentes —ébola, zika o chikungunya— y reemergentes —sarampión, dengue—, las enfermedades tropicales desatendidas o los virus respiratorios.

"Crisis como la del hantavirus ponen de relieve la importancia de esta formación, en un contexto en el que las infecciones pueden adquirir un alcance global y requieren una respuesta especializada y coordinada", ha avisado Javier Membrillo, presidente de SEIMC.

"La expansión de las bacterias resistentes a antibióticos nos obliga a replantear las estrategias clínicas y de salud pública y plantear enfoques terapéuticos alternativos en algunas infecciones", y requieren de la colaboración entre infectólogos y microbiólogos para frenar esta tendencia al alza, ha afirmado Matilde Sánchez, presidenta del Comité Científico del Congreso.

El congreso abordará la situación de la especialidad MIR de enfermedades infecciosas en España, único país de la Unión Europea que no dispone de esta formación seis años después de la pandemia.

Noticias relacionadas y más

"Somos optimistas respecto a la decisión final sobre la creación de la especialidad. Contamos con el respaldo del dictamen favorable emitido por el Comité Técnico del Ministerio de Sanidad el pasado mes de enero y nos ampara la evidencia científica", ha analizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
  3. ¿A qué zonas afecta hoy martes, 19 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana miércoles?
  4. Juan Luis Arsuaga, palentólogo: 'Si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible. Pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar
  5. Los Mossos creen que hubo un forcejeo entre los Andic frente al punto de la caída en Collbató
  6. La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
  7. Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una 'gran huelga' este miércoles para 'terminar de desencallar' el conflicto
  8. Caen a la mitad los contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes

Más de 24.000 personas mueren al año en España por bacterias resistentes a antibióticos

Más de 24.000 personas mueren al año en España por bacterias resistentes a antibióticos

Seis meses para ver al traumatólogo y más de tres para una endoscopia: Metges de Catalunya avisa de que las listas de espera están "peor"

Seis meses para ver al traumatólogo y más de tres para una endoscopia: Metges de Catalunya avisa de que las listas de espera están "peor"

Operado en Barcelona un feto que había desarrollado el intestino fuera del cuerpo: "Es la primera cirugía que se hace en Europa"

Metges de Catalunya avisa de que 38 servicios de hospitales no harán horas extra a partir de junio para forzar a Salut a negociar

Metges de Catalunya avisa de que 38 servicios de hospitales no harán horas extra a partir de junio para forzar a Salut a negociar

España recibirá favipiravir, un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

España recibirá favipiravir, un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

La Cursa Vall d'Hebron reunirá más de 1.200 participantes para financiar la investigación oncológica

¿Por qué el ictus no está incluido entre las enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada? "Supone una forma de discriminación"

¿Por qué el ictus no está incluido entre las enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada? "Supone una forma de discriminación"

"El abc del calor": el manual de la Conselleria de Salut para sobrevivir a este verano

"El abc del calor": el manual de la Conselleria de Salut para sobrevivir a este verano