Más de 24.000 personas mueren al año en España por bacterias resistentes a antibióticos

Especialistas en enfermedades infecciosas han advertido de que más de 24.000 personas fallecen al año en España a causa de bacterias resistentes al antibiótico y que esta podría ser la primera causa de muerte en 2050, por delante del cáncer.

Al inicio del XXIX Congreso Nacional SEIMC —Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica—, que se celebra del 28 al 30 mayo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, los organizadores han advertido de la necesidad de actuar ante la amenaza para la salud pública que suponen las bacterias resistentes a antibióticos.

Esas resistencias plantean un problema de salud pública, al reducir las opciones de tratamiento y elevar el riesgo de complicaciones graves.

Este fenómeno cobra especial relevancia en las infecciones de transmisión sexual —ITS—, principalmente en la infección por gonococo y por micoplasma genital, o la tuberculosis, que es la principal causa de muerte por un único agente infeccioso a nivel mundial, incluida desde 2024 en la lista de patógenos bacterianos de prioridad crítica de la Organización Mundial de la Salud —OMS— por su dificultad de tratamiento debido a estas resistencias.

La labor de los Servicios de Microbiología en el diagnóstico precoz de estas infecciones y la vigilancia de las tasas de resistencia local a los antibióticos, junto con la de los Servicios de Enfermedades Infecciosas con la consiguiente instauración de las pautas de tratamiento más adecuadas, son esenciales para controlar su incremento debido a diversas causas socio-conductuales.

En total, se estima que más de 24.000 personas fallecen al año en España a causa de bacterias resistentes a antibióticos y, a nivel global, las previsiones auguran que podrían ser la primera causa de muerte en 2050, por delante del cáncer.

El congreso ha reunido a cerca de 2.000 expertos para analizar la situación de los virus emergentes —ébola, zika o chikungunya— y reemergentes —sarampión, dengue—, las enfermedades tropicales desatendidas o los virus respiratorios.

"Crisis como la del hantavirus ponen de relieve la importancia de esta formación, en un contexto en el que las infecciones pueden adquirir un alcance global y requieren una respuesta especializada y coordinada", ha avisado Javier Membrillo, presidente de SEIMC.

"La expansión de las bacterias resistentes a antibióticos nos obliga a replantear las estrategias clínicas y de salud pública y plantear enfoques terapéuticos alternativos en algunas infecciones", y requieren de la colaboración entre infectólogos y microbiólogos para frenar esta tendencia al alza, ha afirmado Matilde Sánchez, presidenta del Comité Científico del Congreso.

El congreso abordará la situación de la especialidad MIR de enfermedades infecciosas en España, único país de la Unión Europea que no dispone de esta formación seis años después de la pandemia.

"Somos optimistas respecto a la decisión final sobre la creación de la especialidad. Contamos con el respaldo del dictamen favorable emitido por el Comité Técnico del Ministerio de Sanidad el pasado mes de enero y nos ampara la evidencia científica", ha analizado.