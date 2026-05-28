Metges de Catalunya avisa de que 38 servicios de hospitales no harán horas extra a partir de junio para forzar a Salut a negociar

El sindicato Metges de Catalunya advierte de que, por ahora, 38 servicios de 19 hospitales públicos y concertados han anunciado que dejarán de hacer actividad adicional y voluntaria a partir de junio en el marco de la campaña 'Ni un minuto más'. El sindicato la ha impulsado para forzar al departamento de Salut a negociar mejoras, ya que lleva tiempo alertando de que el sistema "se sostiene por el sobreesfuerzo de los profesionales". Las horas extra no son las guardias, sino módulos de actividad que se suman a la jornada de trabajo ordinaria. Algo así como "dobles turnos".

En una rueda de prensa para analizar datos sobre listas de espera, Metges de Catalunya ha advertido de algunos tiempos superiores a los de referencia para una primera visita de consultas externas. Para el sindicato, esta situación "pone en evidencia" que, sobre todo, "faltan manos", ya que en las visitas no se necesitan ni equipamientos ni instalaciones.

Metges de Catalunya indica que la mayoría de los especialistas de 38 servicios de diversos hospitales han decidido dejar de hacer actividad extra a partir de junio como medida de presión ante la sobrecarga laboral. Entre los que ya han comunicado que se suman a la campaña 'Ni un minuto más' hay, sobre todo, servicios de Anestesiología de hospitales como Bellvitge, Vall d'Hebron, Sant Pau, el Mar, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol o el Josep Trueta de Girona, según el sindicato, que prevé que la lista de adhesiones todavía se amplíe, también con centros de atención primaria —CAP—.

El secretario general de la organización, Xavier Lleonart, ha calificado de "éxito absoluto" la respuesta a la campaña. "Los médicos han dicho 'basta' porque no están dispuestos a seguir sosteniendo el sistema con su sobreesfuerzo", ha afirmado. El secretario general ha señalado que hay especialistas que pueden llegar a hacer a lo largo del año, entre la actividad ordinaria, las guardias y las peonadas, 3.000 horas laborales, lo que representa cerca del doble del cómputo anual de una jornada a tiempo completo. "Estamos hablando de un sobreesfuerzo que es inhumano", ha alertado.

El sindicato calcula que la actividad extraordinaria, o peonadas, puede representar prácticamente un 30% de la actividad asistencial, aunque puntualiza que no dispone de datos oficiales. En este sentido, Lleonart ha advertido de que detener este tercio de la actividad asistencial de algunos servicios "puede representar un grave problema para el departamento" y ha recalcado que el problema no lo crea Metges de Catalunya con la iniciativa. "Es un monstruo que ha creado la administración infradotando de profesionales al sistema", ha recriminado.

La campaña se enmarca en las movilizaciones de los médicos para pedir mejoras al Departamento de Salud ante la sobrecarga laboral y para recuperar la calidad asistencial, con once jornadas de huelga que el sindicato ha convocado desde otoño. Metges de Catalunya prevé una nueva jornada de huelga en junio —todavía no han concretado el día—, pero también ha impulsado esta otra medida de presión ante el "inmovilismo" que reprochan al departamento de Salut a la hora de sentarse a negociar. El colectivo, además, protesta a nivel estatal, con paros de una semana al mes desde febrero para rechazar el nuevo Estatuto Marco de la sanidad y reclamar un convenio médico propio al Ministerio de Sanidad.

Metges de Catalunya ha presentado este jueves un análisis de las listas de espera, elaborado a partir de los datos abiertos del Servei Català de la Salut —CatSalut—. El sindicato recoge que las operaciones con plazo máximo garantizado —el tiempo de espera máximo legal—, como las oncológicas o de cirugía cardíaca, cumplen la espera de 45, 60 o 90 días —según la intervención—, salvo casos muy concretos.

También se encuentran dentro del tiempo de espera garantizado de 180 días los procedimientos de cataratas, prótesis de rodilla y de cadera y las reconstrucciones mamarias diferidas primarias, si bien en este último caso la espera ha aumentado de 111 a 126 días en un año, según el análisis de Metges de Catalunya, que alerta de un "empeoramiento" en las listas de espera.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, hay varias que superan el plazo de referencia —en este caso, es un objetivo orientativo, recomendado—, que es de 30 días si la prioridad es preferente y de 90 si es ordinaria. Según el análisis de Metges de Catalunya, también hay retrasos en las primeras visitas al especialista. Además, el sindicato alerta de diferencias entre regiones sanitarias y destaca el caso de la Metropolitana Nord, que también es la que tiene más población.

El autor del informe y vicepresidente del sindicato, Josep Maria Serra, ha atribuido la situación de las listas de espera a una falta de planificación "eficiente a medio y largo plazo" para garantizar unos servicios sanitarios de calidad.

El sindicato también ha reprochado al Departamento de Salud que remita a los datos sobre las listas de espera que pueden consultarse de forma abierta en la web y que desde hace unos años ya no haga ruedas de prensa para dar explicaciones y rendir cuentas ante la ciudadanía, como sí había hecho anteriormente.