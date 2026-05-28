Iniciativa benéfica
La Cursa Vall d'Hebron reunirá más de 1.200 participantes para financiar la investigación oncológica
El evento solidario organizado por el gran hospital catalán tendrá lugar el domingo 31 de mayo
Una campaña solidaria de Bazar el Regalo recauda 13.644 euros para la investigación en cáncer pediátrico de Vall d'Hebron
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelonacelebra la tercera edición de La Cursa Vall d'Hebron el próximo domingo 31 de mayo, en una ruta que empezará a las 8.30 horas, en la calle de la Granja Vella con la esquina con Martí Codolar, cerca del centro sanitario. El objetivo principal del proyecto no es el cronómetro, sino promover los hábitos saludables y contribuir a la investigación sobre el cáncer. Los beneficios de la caminata se destinarán a la investigación oncológica del Campus Vall d'Hebron.
La carrera mantiene su espíritu inclusivo, se podrá hacer caminando o corriendo y, según informan los organizadores, contará con más de 1.200 participantes, más que en las ediciones pasadas. Además, en esta ocasión también se celebrará el 20 aniversario del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), en una jornada que el hospital describe como la unión de "salud, investigación y comunidad en una misma línea de salida".
Una edición con más circuitos
La edición de este año presenta distintas novedades. Entre ellas, el recorrido circular de cinco kilómetros para mayores de 14 años y circuitos adaptados a los más pequeños, con distancias más accesibles de 250 metros, 500 metros o un kilómetro.
Vall d'Hebron destaca que la carrera es un evento para toda la familia y representa una celebración colectiva en favor de la salud, además de ayudar a reforzar la relación del hospital con el territorio.
Las inscripciones para participar son de 15 euros para mayores de 14 años y siete euros para los niños. También hay la opción de participar sin correr, se puede aportar de otras maneras como mediante el "dorsal cero" para financiar la investigación oncológica.
Para los corredores, los dorsales se podrán recoger a partir de mañana, viernes 29, y el sábado 30 de mayo entre las 8 y las 17.30 horas.
20 años de investigación oncológica
Desde su creación hace dos décadas, el VHIO se ha consolidado como un referente internacional en investigación del cáncer. Para celebrar su aniversario, Vall d'Hebron invita a los vecinos, grupos de animación, castellers, bandas de música y otras entidades a sumarse para animar el recorrido y mantener el espíritu festivo y de barrio.
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