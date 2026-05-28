"El abc del calor": el manual de la Conselleria de Salut para sobrevivir a este verano

Tras los últimos días de altas temperaturas, parece que las olas de calor llegan para quedarse y cada vez van a ser más frecuentes en Catalunya. Ante esta situación, el Departament de Salut ha puesto en marcha una nueva campaña bajo el lema 'El abc del Calor', que propone distintos consejos a través de los medios, las redes sociales y la web del departamento para un verano menos bochornoso y más seguro en el que destacan tres pilares: beber agua, el aire y mantener el hogar fresco.

A las puertas de un nuevo período estival, la Generalitat insiste en la necesidad de reforzar los hábitos de prevención, especialmente para las personas mayores, los niños y las personas con enfermedades crónicas que son las más vulnerables, aunque subraya que el calor puede afectar a cualquier persona.

En el exterior, se recomienda buscar espacios frescos y protegidos del sol, caminar por la sombra y tomar el aire en lugares que sean considerados refugios climáticos siempre que sea posible. También es esencial hidratarse con frecuencia, aunque no se tenga sed. En el entorno doméstico, es necesario mantener la vivienda fresca bajando las persianas durante el día y ventilando por la noche.

Consejos prácticos contra el calor

Para luchar contra el calor, Salut recomienda una alimentación ligera: beber agua con frecuencia, evitar el alcohol porque aumenta la deshidratación, las bebidas con cafeína y apostar por comidas ligeras, optando por la verdura, fruta y hortalizas que contienen mucha agua y prescindir de platos muy calientes o con muchas calorías.

Además también aconseja protegerse del calor en el exterior, por lo que desaconseja salir a la calle en las horas de más calor, las gestiones o las compras es mejor hacerlas temprano por la mañana o al atardecer que son los períodos más frescos del día.

Si la persona trabaja al aire libre, debe cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero y beber más agua de lo habitual. Si hace deporte, este debe ser practicado en las horas más frescas del día.

En paralelo, si la persona no tiene en casa ventilador o aire acondicionado, Salut aconseja pasar al menos un par de horas en espacios frescos como bibliotecas o centros comerciales. También recomienda mojarse constantemente, ducharse con frecuencia y bañarse en el mar o en la piscina.

La conselleria recomienda también visitar cada dia a familiares o personas mayores que vivan solas para comprobar que están bien y se hidratan. Los niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas pueden deshidratarse sin notar la sed. "En el caso de las mascotas, sacarlas a pasear en las horas más frescas y asegurarse que tienen agua y están en la sombra", añade Salut.