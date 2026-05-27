Mónica García defiende la gestión de la crisis del hantavirus y dice que acoger al crucero "no fue una decisión caprichosa"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la gestión de la crisis del hantavirus realizada por España asegurando que la decisión de acoger en Canarias al crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de la enfermedad, estuvo guiada "por la ciencia, la humanidad y la solvencia". "España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar", ha aseverado.

En una intervención para explicar la actuación del Gobierno en relación con el brote de hantavirus, la ministra ha asegurado que la decisión de acoger el crucero "no fue una decisión caprichosa", sino que se basó en informes y en la evaluación conjunta con organismos internacionales, así como en "la confianza y el orgullo" de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), y en las obligaciones del derecho internacional. Ha acentuado que "salió bien", a pesar de que "había quien quería que saliera mal", a los que ha pedido que se revisen su "patriotismo nato".

La solvencia

"Hay una grandísima diferencia entre tomar las decisiones guiadas por la ciencia, la humanidad y la solvencia, a tomarlas por cálculos políticos, intereses partidistas o negacionismo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado su "orgullo" porque "cuando hay vidas en juego, España no mira a otro lado".

A su vez, ha resaltado que la "rápida" actuación para llevar a los pasajeros a un lugar "seguro", evitando que el crucero se quedara más tiempo en Cabo Verde o que fuera directamente a Países Bajos, hubiera hecho que más personas enfermaran o fallecieran y, en este punto, se ha referido a la mujer francesa que desarrolló síntomas en el avión de repatriación, de la que ha apuntado que están "pendientes".

García ha detallado los pasos que se fueron dando desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada del brote en el 'MV Hondius', el sábado 2 de mayo, hasta que el martes 5 de mayo realizó la petición formal para que España recibiera el buque, que contaba con 147 personas a bordo, 14 de ellas, españolas, y el posterior proceso para acoger y repatriar a los pasajeros.

Los contactos

García ha aseverado que su ministerio mantuvo comunicaciones desde el principio con los organismos internacionales y con todas las administraciones. "No solamente contactos políticos, también contactos técnicos. Desde el minuto uno, los técnicos de salud pública de Canarias, de España, de Europa y de la Organización Mundial de la Salud están en contacto", ha afirmado.

Tras recibir la solicitud de la OMS, ha confirmado que ella misma contactó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "para trasladarle formalmente la decisión de activar toda la coordinación institucional" y, en total, se han producido "18 comunicaciones entre el Gobierno de España y el gobierno canario".

Para la titular de Sanidad, estos contactos "permanentes", junto al rastreo por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y de la OMS, "tienen que dar una garantía de confianza".

El desembarco

En cuanto al desembarco de los pasajeros, ha indicado que se utilizaron "todas las medidas de protección extraordinariamente estrictas", ya que se consideró "desde el primer momento" a pasajeros y tripulación como "casos" y no como "contactos".

García también se ha defendido de las críticas por la no realización de pruebas PCR antes de desembarcar. Según ha explicado, las PCR que requiere el hantavirus no es la del covid-19, sino que "solo se realizan en algunos laboratorios autorizados", "no son pruebas convencionales", por lo que esperar resultados en el puerto canario "ponía en riesgo durante más tiempo a los tripulantes y a los pasajeros".

Crisis sanitarias

"Sembrar bulos, alarma, miedo entre la población, lo que hace es crear desconfianza de la población frente a las redes de seguridad que hemos creado entre todos y entre todas", ha añadido puntualizando que el Gobierno optó por "gestionar" y "proteger la salud pública" sin entrar al "ruido político".

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Finalmente, ha advertido de que esta "no va a ser la última crisis sanitaria" a la que haya que enfrentarse y, por ello, ha resaltado que, "desde el minuto uno" en que terminó este operativo, su departamento se ha puesto a trabajar para prepararse.