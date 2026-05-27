Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 745 días en las bajas: "Sigue creciendo la bola de nieve"

Los médicos inspectores de la Seguridad Social, han vuelto este 27 de mayo a la huelga (paran este día del mes desde enero). El objetivo es nuevamente visibilizar una realidad que llevan tiempo denunciando: el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT), los importantes retrasos en la valoración de las bajas a nivel nacional -se está revisando a los pacientes a los 700 días (en algunas provincias por encima de los 745) de haber comenzado la baja frente a los 300 días de media en 2022- y que son muy pocos para la carga de trabajo que tienen.

La secretaria general del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS), Silvia Ledo, explica a EL PERIÓDICO que la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "persiste en anteponer criterios de gestión oponiéndose a la legalidad".

Carga de trabajo

Se remite a un informe del servicio jurídico de la Organización Médica Colegial (OMC), del 14 de abril, donde se reconoce, entre otras cosas, que la carga de trabajo de los médicos inspectores "es abusiva" o que debe "primar la valoración presencial de los pacientes".

"Nunca debe ser no presencial si de ello se determina un alta o cualquier grado de incapacidad permanente", añade Ledo que, explica, tras este informe, el 24 de abril, "se emiten unas instrucciones diciendo que los pacientes que no acudan a cita y deba resolverse una incapacidad (por agotamiento de la IT), se emita el informe médico sin ver al paciente".

El sindicato ha presentado un recurso de alzada el 12 de mayo, previo a la via jurisdiccional, ante esta instrucción "que supone una vulneración de nuestro código deontológico, vulnera nuestro criterio profesional, pretende convertir el acto médico en un acto administrativo y supone una merma de garantías y derechos para el ciudadano", abunda.

Bola de nieve

"El atasco en la gestión hace que las IT se prolonguen indebidamente por falta de control. Los únicos que podemos emitir el alta entre 12 y 18 meses somos los médicos inspectores pero la esperpéntica gestión del INSS indica priorizar el control de la incapacidad permanente -la IT pasa automáticamente a abrir un expediente de incapacidad permanente a partir de los 18 meses de baja hasta los 24, precisa- y así aumenta cada vez mas la duración de las IT, y sigue creciendo la bola de nieve".

Silvia Ledo insiste: el colectivo está viendo actualmente a los pacientes por encima de los 700 días de baja, incluso en algunas provincias por encima de los 745. "Por encima de los 700 dias está el grueso de las incapacidades permanentes que se pretenden resolver de forma no presencial si incomparece el paciente".

"Y tras tres años advirtiendo de todo ello y queriendo aportar soluciones, se niegan a escuchar a su colectivo estratégico e insistiendo en instrucciones cada vez mas ineficaces y que atentan contra el principio de legalidad como dice la propia OMC", concluye la médico inspectora.