El Govern defiende el presupuesto de Salut: "Estamos planificando la sanidad del país de los próximos 50 años"

"Hay más valentía en el acuerdo que en el desacuerdo. El país se construye entre personas que no están de acuerdo". Así arrancaba esta tarde su intervención, en la comisión de salud del Parlament, el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Dalmau, que ha comparecido en sustitución de la consellera Olga Pané —sigue de baja médica—, ha explicado el presupuesto de la Conselleria de Salut para este 2026, una vez ERC y los Comuns dieron luz verde a las cuentas del Govern de Salvador Illa. Y las ha defendida: "Me hubiera gustado presentarlos en enero, pero bienvenidos sean", ha dicho Dalmau, quien ha insistido en que "acordando" el Govern hacer "progresar al país en los ámbitos social, económico y nacional".

Los socialistas han logrado aprobar unos presupuestos de 49.162 millones de euros, un aumento del 22,8% respecto a las últimas cuentas aprobadas, en 2023, y de un 10% respecto a la prórroga más suplemento de crédito del anterior ejercicio. "Estos 20 años Catalunya ha aumentado en dos millones de personas. En mi opinión, eso ha enriquecido el país. Pero tenemos que acompañar este crecimiento de infraestructuras", ha defendido Dalmau, quien cree que Catalunya "lo tiene todo para que le vaya bien". "La ciudadanía espera de nosotros que afrontemos los problemas de cara en un momento de inestabilidad", ha dicho.

Un 30% de las cuentas totales

En este sentido ha destacado que la Conselleria de Salut contará con un presupuesto de 13.840 millones de euros —un 17,6% más que en 2023— e incorporan 251 millones adicionales para proyectos acordados con ERC y los Comuns, así como 294 millones para el periodo 2026-2030 destinados a reducir el déficit histórico de financiación y reforzar la salud mental infantil y juvenil. También incluyen 3.800 millones para la atención primaria, 8.700 millones para la atención especializada y 5.911 plazas más de personal sanitario y administrativo. "Los de Salut suponen casi un 30% del total de los Presupuestos del Govern", ha reivindicado Dalmau.

Las cuentas de Salut suponen unos 1.663,6 euros por persona al año, lo que a su vez significa unos 161,5 euros más que en 2023. Además, el conseller de Presidència ha defendido que el Executiu busca "reducir paulatinamente" el déficit que tradicionalmente arrastra el departamento. Salut ha fijado un techo máximo de 17.250 millones —que es algo así como una orientación de lo máximo que Salut puede gastar—. Así, la conselleria cerrará el año con un déficit autorizado de un 22%, menor al de otros años, cuando este déficit se acercó al 30% —en 2025 fue del 30% y en 2024, del 27%—.

Dalmau ha asegurado que el actual Govern está "planificando la organización sanitaria del país de los próximos 50 años" y que gracias a estas cuentas a lo largo de este 2026 el departamento de Salut realizará 157 actuaciones. Ha agradecido al Cairos —y a su presidente, Manel del Castillo— su trabajo para modernizar el sistema. "Estas cuentas fortalezarán también la atención primaria [3.892 millones: 616 millones más que en 2023, un 19% más], ampliando también el servicio de salud bucodental. Los invito a ir a ver las nuevas instalaciones del nuevo CAP de Pineda de Mar", ha dicho.

Como objetivos de Salut Dalmau ha mencionado que la dependencia esté "más integrada" en el sector de la salud y que se reduzcan las listas de espera. "Y 267 millones irán para el desplegamiento de la Agència de Salut Pública de Catalunya", ha añadido.

Críticas de la oposición

ERC y los Comuns han elogiado el presupuesto. ERC, por ejemplo, ha indicado que representa "ganancias de soberanía" y más competencias en distintos ámbitos. Desde los Comuns, sin embargo, David Cid ha advertido de que su modelo sanitario es diferente del de Junts, PSC e "incluso ERC", y ha señalado que vigilarán que se cumplan los acuerdos respecto a la accesibilidad a la atención primaria y la reducción de las listas de espera.

Junts ha señalado que hacen falta reformas "profundas y recursos adicionales" y ha expresado que tienen "dudas" respecto al presupuesto, poniendo sobre la mesa ámbitos como las listas de espera, la accesibilidad, la equidad territorial o las huelgas de los médicos.

El PP ha criticado que es un "lavado de cara", pero lo mismo que ya se presentó hace unos meses, mientras que Vox se ha referido a las huelgas y a una sociedad "cansada". La CUP ha insistido en que hay que dejar de "culpabilizar" a los trabajadores y poner el foco en otras cuestiones, y no en las bajas laborales. "Les pedimos que se centren en los principales problemas del país", ha afirmado Xavier Pellicer (CUP), que ha deseado que la consellera Pané pueda estar de baja "todo el tiempo que necesite".