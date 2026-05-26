Consultas en los CAP
Repunte de resfriados comunes en plena subida de temperaturas: el rinovirus es el que más circula
Dolor de garganta, congestión nasal y tos leve son síntomas frecuentes que se ven estos días en los centros de salud
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B. Pérez
Los centros de atención primaria (CAP) de Barcelona están viendo un aumento de los resfriados comunes, con síntomas como taponamiento en la nariz y dolor de garganta. "Estamos viendo cuadros muy banales, que no son graves. Y se juntan estos cuadros víricos con otros relacionados con irritaciones por alérgenos de plantas y árboles", explica el médico de familia Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).
El Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) sitúa al rinovirus —el virus del resfriado común— como el que más circula en estos momentos en el territorio. El rinovirus está presente en el 50,5% de las muestras analizadas entre el 18 y el 24 de mayo, seguido del adenovirus (8,7%), la parainfluenza (7,8%) y el enterovirus (6,8%). En la población pediátrica, el adenovirus es el virus más frecuente, detectado en el 46,4 % de las muestras positivas.
El rinovirus es el virus que causa la mayoría de los resfriados comunes. Normalmente causa mocos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos leve y malestar general. A veces también fiebre baja, dolor de cabeza o empeoramiento del asma. "Probablemente se estén solapando las dos cosas: los pólenes y los rinovirus", señala el doctor Mestres Lucero, que trabaja en el CAP Sanllehy de Barcelona.
"En el centro de salud estamos viendo cuadros de las vías altas respiratorias, nariz taponada y dolor de garganta. Y también rinitis alérgica. Y algunas décimas, pero no fiebre alta", cuenta este médico, quien cree que en los próximos días se verán más "cuadros víricos" como estos debido a que en Barcelona los días pasados fueron fiesta y la gente acudió menos al CAP.
Además, el doctor Mestres Lucero señala en que ahora llega un periodo en que comienzan a funcionar los aires acondicionados, lo que afecta a las "mucosas" de la gente. "Depende también de si llueve o no y de si nuestro sistema inmunológico está o no activo. Estamos en un periodo de transición y estos días ha hecho mucho calor y la gente ha empezado a poner aires acondicionados", señala.
No hay, pese a todo, una saturación de la atención primaria debido a estos procesos catarrales. "Sí hay una cronificación de la falta de profesionales. Ahora llegan las vacaciones de verano y será complicado porque no se cubren todas las plazas y la exigencia es la misma", recuerda este médico. "Los cuadros víricos, en todo caso, no nos están desbordando y son los típicos de esta época del año", concluye.
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