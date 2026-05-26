El uso combinado de ixekizumab y de tirzepatida abre una nueva vía para tratar la psoriasis en personas con sobrepeso u obesidad

El 31% de los adultos con psoriasis en España también tiene obesidad. Ahora, la revista científica JAMA Dermatology ha publicado los resultados de un ensayo clínico que abre una nueva vía para tratar la psoriasis en personas con sobrepeso u obesidad. Se trata del primer estudio controlado que evalúa una terapia incretina (Mounjaro) en combinación con un biológico (Taltz) para la psoriasis moderada-grave.

En concreto, en el ensayo clínico abierto Fase 3b TOGETHER-PsO, se ha evaluado el uso de Taltz (ixekizumab) en concomitancia con Mounjaro (tirzepatida) frente a ixekizumab en monoterapia en adultos con psoriasis en placas de moderada a grave y obesidad o sobrepeso, con al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

Aclaramiento cutáneo

En TOGETHER-PsO, detalla Lilly España, creadora de Mounjaro, el objetivo primario compuesto, fue alcanzado por el 27,1% de los pacientes que recibió el tratamiento concomitante, logrando simultáneamente el aclaramiento completo de la piel (PASI 100) y una reducción de peso de, al menos, un 10% a las 36 semanas, frente al 5,8% de los pacientes tratados con ixekizumab en monoterapia.

PASI 100 es el objetivo terapéutico ideal en el tratamiento de la psoriasis. Indica una remisión o aclaramiento total de la piel, lo que significa que la persona ha logrado eliminar por completo las lesiones, placas y síntomas de la enfermedad. La escala PASI (Psoriasis Area Severity Index) es el índice más utilizado para medir la gravedad y extensión de la psoriasis. Evalúa el grado de enrojecimiento, grosor y descamación de las lesiones, así como el porcentaje de piel afectada en cuatro zonas del cuerpo.

Objetivo alcanzable

"No podemos separar comorbilidades y psoriasis y más aún si conocemos que tienen un efecto sinérgico en el impacto negativo de la salud del paciente. Aspirar a una reducción significativa de la adiposidad y a un control completo de la psoriasis es exigente pero ahora alcanzable, incluso en pacientes muy complejos. Tratar ambas patologías puede hacerse de forma simultánea buscando una visión integral del paciente”, destaca José Manuel Carrascosa Carrillo, jefe de servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Germans Trials i Pujol, de Badalona (Barcelona).

"Desde el punto de vista cutáneo, uno de los hallazgos más relevantes es que reducir la adiposidad no solo mejora el perfil metabólico, sino también la evolución de la psoriasis. Observar una mayor proporción de PASI 100 con el uso concomitante de ixekizumab y tirzepatida frente al propio ixekizumab en monoterapia -40,6% versus 29,0%- refuerza que abordar la obesidad aporta un beneficio adicional en el control de la enfermedad", señala el dermatólogo.

En un objetivo secundario del estudio, la rama de ixekizumab y tirzepatida mostró un aumento relativo del 40% en la proporción de pacientes que alcanzaron un PASI 100 frente a la monoterapia con ixekizumab.

Obesidad y enfermedades inflamatorias

José Antonio Sacristán, director Médico de Lilly España ha destacado que el ensayo TOGETHER-PsO "marca un punto de inflexión en cómo investigamos y tratamos de forma integral la obesidad y su relación con enfermedades inflamatorias como la psoriasis o la artritis psoriásica".

El estudio incluyó pacientes con una alta carga de enfermedad al inicio, que a menudo se asocia con peores respuestas al tratamiento, y con un índice de masa corporal (IMC) medio superior a 39 kg/m. Se ha demostrado en diversos estudios en esta patología que el aumento del IMC reduce las probabilidades de alcanzar los objetivos en psoriasis, recalcan los especialistas.

Afectación cutánea

La mayoría de los pacientes del ensayo presentaba una afectación cutánea extensa, con una superficie corporal afectada de aproximadamente el 25%, y casi todos (97%) presentaban afectación de localizaciones especiales (como cara, cuero cabelludo o genitales), relacionadas con morbilidad significa, prurito y dolor cutáneo.

Los acontecimientos adversos de los pacientes del estudio fueron generalmente de leves a moderados y consistentes con el perfil de seguridad conocido de cada medicamento. Los más comunes fueron de tipo gastrointestinal (náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos) y reacciones en el lugar de la inyección. Los acontecimientos adversos gastrointestinales fueron más frecuentes en el grupo del tratamiento concomitante y las reacciones en el lugar de la inyección fueron similares en ambas ramas, concluye Lilly.