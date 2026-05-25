El 31% de los radiólogos, cardiólogos y directivos sanitarios de España usan IA sin garantías de seguridad

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado el estudio 'Uso de Inteligencia Artificial (IA) en la industria hospitalaria 2026',que constata entre radiólogos, cardiólogos y directivos que el 31% confía en soluciones sanitarias de IA sin Marcado CE, por lo que "falta sensibilidad" y "conocimiento de la regulación" entre ellos.

"El sistema sanitario tiene que pilotar en torno a la seguridad" y, "para ello, es importante el Marcado CE", ya que "es la garantía" de esa seguridad, ha señalado como preámbulo a la presentación de los pormenores de este informe, que ha sido realizada este lunes en Madrid por el presidente de Salud Digital de la organización convocante, Ignacio López.

Este trabajo, que ha sido llevado a cabo sobre 216 profesionales y que ha contado con la colaboración de las sociedades españolas de Radiología Médica (SERAM), de Cardiología (SEC) y de Directivos de la Salud (SEDISA), ha mostrado, por contra, y según ha expuesto López, que "un 74%" tiene esa confianza cuando la solución en cuestión sí tiene el Marcado CE.

Por otra parte, este informe arroja el dato de que "el 87% cree que no están lo suficientemente formados para aplicar la IA laboralmente". A este respecto, Crespo ha señalado que este estudio responde a la "intuición" de que "faltaba formación", y es que los profesionales, "efectivamente, están demandado más formación y capacitación".

"Por eso, ponemos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) un curso de formación", ha continuado, para concretar que este se lanzará por parte de Fenin "antes de acabar el año" y de manera gratuita. El mismo será "accesible para empresas, profesionales y pacientes" y se realizará "coordinadamente con el Ministerio y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", con el "objetivo" de alcanzar "las máximas cotas de seguridad", ha declarado.

Ahondando en el ámbito formativo, esta encuesta ofrece el resultado de que, pese a lo anterior, "el 38% conoce la regulación aplicada a la IA sanitaria". Al respecto, el coordinador de la Comisión de IA de la SERAM, el doctor Ángel Morales, ha explicado que esta está conformada por "la Directiva de Productos Sanitarios y el Reglamento de IA, de 2024".

"La IA necesita Marcado CE", ha resuelto, al tiempo que ha expuesto que "es un producto regulado que hay que usar en el SNS", pero "obligatoriamente hay que poner límites". Debido a que "es una nueva tecnología disruptiva que nadie es capaz de apostar qué va a pasar en los tres próximos años", es "necesario" conocer "el ecosistema normativo", ha manifestado, para agregar que este último "va a clasificar la mayor parte de sistemas de IA como de alto riesgo".

"Déficit de formación muy grande"

En este sentido, ha confirmado que va a ser oportuno "hacer un sistema de gestión de riesgo y definir la supervisión humana efectiva", aspecto este último que ha calificado de importante, ya que "son sistemas que necesitan supervisión humana 100 por cien del radiólogo". No obstante, ha insistido en la relevancia de "hacer un esfuerzo" por la "alfabetización" en esta materia por haber "un déficit de formación muy grande".

Por otra parte, este estudio indica que, pese a que "el 71% de los profesionales emplean herramientas de IA en su vida cotidiana", el porcentaje de los que la utilizan para el diagnóstico por imagen es del 40%. Además, señala que solo el 22% puede confirmar que los equipos con IA que utiliza en su servicio cuentan con el Marcado CE.

Con todo, Crespo, que ha informado de que previamente a la exposición de estos resultados se ha celebrado un 'think tank' con otras organizaciones para analizar los mismos, ha señalado que "es importante para el sistema sanitario el despliegue de la IA". "Es una gran oportunidad para mejorar la productividad y absorber la demanda asistencial", así como para "mejorar en resultados en salud de los pacientes", ha explicado.

Además, se ha referido a la coste eficiencia de la implementación de esta tecnología, la cual es necesario "gestionar con altos estándares de eficacia". De cualquier forma, ha expresado que no existen "estudios solventes" que la acrediten, de la misma manera que "tampoco que determinen el coste de oportunidad por no incorporarla".

En cualquier caso, ha manifestado que los pasos que se vayan dando deben ser "seguros" para no mermar "la confianza en una tecnología llamada a revolucionar los procesos asistenciales, a permitir mayor humanización". En la misma línea se ha mostrado López, quien se ha referido al proyecto 'La tecnología que marca' y que ha subrayado que los profesionales han destacado algunas medidas institucionales a llevar a cabo.

Son "elementos que ayudarían en la formación" las "pruebas piloto, para el 70%; los "cursos de formación específicos, para el 66%"; y "un 54% dijo que hay que desarrollar grupos de expertos por centro sanitario", ha concretado, mientras que Morales ha asegurado que la IA ya está presente en los hospitales, aunque en muchos casos sea con los citados "pilotos".

Sin embargo, y tras incidir nuevamente en que el Marcado CE es la "condición 'sine qua non'" para trabajar en esta materia y no caer en "riesgo de calidad y jurídico", ha puesto de relieve que, "en IA para diagnóstico", solo existe un sistema "que está generando evidencias", que es "para cribado de cáncer de mama". "En España, somos punteros" en ello, ha enfatizado.

Acceso a esta tecnología

Otros de los participantes en la presentación de este estudio han sido el miembro de la SEC y de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), el doctor Carlos Escobar, y el presidente de SEDISA, José Soto. Este último ha afirmado que la meta es "facilitar el trabajo a los profesionales a través de facilitar el acceso a las realidades de la IA".

A su juicio, se debe "gestionar", pero haciéndolo "incorporando la tecnología" y no dificultando "el acceso" a la misma. Por su parte, Escobar ha declarado que la Cardiología no puede "estar al margen de la IA y todo lo que puede ayudar en seguimiento, tratamiento, diagnóstico y estratificación de riesgo", motivo por el que "ya se está usando".

"Los datos de la encuesta sorprenden", por lo que es necesario "hacer algo más", y es que es importante la regulación porque "nadie puede ir por libre". "Hay mucho que hacer si el 31% considera que no es necesario el Marcado CE", ha resumido.