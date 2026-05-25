Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusTráficoZapateroAndicTrumpMundialBad BunnyAceite de olivaBarcelonaPaula Bonet
instagramlinkedin

Crucero 'MV Hondius'

Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena en Madrid

El barco MV Hondius llega al puerto de Róterdam, en los Países Bajos, donde se someterá a desinfección

El barco MV Hondius llega al puerto de Róterdam, en los Países Bajos, donde se someterá a desinfección / LINA SELG / EFE

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento. El paciente está asintomático.

Tras la confirmación diagnóstica, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

Las autoridades sanitarias subrayan que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.

Noticias relacionadas y más

Entre los contactos que permanecen en cuarentena, la paciente alicantina, una mujer de 32 años que coincidió brevemente con la enferma fallecida posteriormente en el avión que iba de Johannesburgo a Amsterdam ha dado negativo en su ya quinta prueba PCR.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  2. Carlos Elías, catedrático en la Carlos III: 'El inglés no debería estar en la selectividad
  3. Bares que aún exhiben simbología franquista pese a la Ley de Memoria Democrática: 'No se entiende que no los multen
  4. De la tortuga mora y la anguila al desmán ibérico: España identifica 471 especies amenazadas en su primera Lista Roja Nacional
  5. 500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen
  6. Los Mossos detectan nuevas formas de plantar marihuana: 'narcobúnkeres' al lado de las viviendas
  7. Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos
  8. La nueva tendencia en las herencias: los testamentos solidarios con la naturaleza ganan fuerza en España

Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena en Madrid

Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena en Madrid

Una terapia de ARN baja el colesterol con una sola dosis y de forma duradera

Una terapia de ARN baja el colesterol con una sola dosis y de forma duradera

Un microorganismo intestinal podría estar relacionado con niveles más bajos de glucosa en sangre

El 20% de trabajadores con horario rotativo toma hipnóticos para dormir: "Los turnos van a más, urgen respuestas urgentes"

El 20% de trabajadores con horario rotativo toma hipnóticos para dormir: "Los turnos van a más, urgen respuestas urgentes"

La realidad del alzhéimer: 10 meses de espera para la primera consulta con el neurólogo y más de un año y medio para el diagnóstico

La realidad del alzhéimer: 10 meses de espera para la primera consulta con el neurólogo y más de un año y medio para el diagnóstico

La mujer aislada en Alicante por hantavirus seguirá la cuarentena en su casa tras cinco PCR negativas

La mujer aislada en Alicante por hantavirus seguirá la cuarentena en su casa tras cinco PCR negativas

El 31% de los radiólogos, cardiólogos y directivos sanitarios de España usan IA sin garantías de seguridad

El 31% de los radiólogos, cardiólogos y directivos sanitarios de España usan IA sin garantías de seguridad

Juan Francisco Navarro, médico: "Hoy un virus puede cruzar al otro extremo del mundo en apenas 12 horas”