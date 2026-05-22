Vall d'Hebron identifica a nueve personas con dermatofilosis, una infección cutánea hasta ahora asociada a animales

Un estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha descrito nueve casos de dermatofilosis diagnosticados en Barcelona entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. La dermatofilosis es una infección cutánea asociada a los animales; en humanos, es poco frecuente. Sin embargo, los datos clínicos, epidemiológicos y genómicos observados apuntan a una posible transmisión entre personas en el contexto de contacto íntimo o sexual. El trabajo ha sido publicado en la revista 'Emerging Infectious Diseases', según ha informado Vall d'Hebron en una nota de prensa.

Esta investigación ha sido liderada por profesionales de los Servicios de Microbiología y de la Unidad de ITS Drassanes del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Vall d'Hebron. La dermatofilosis está causada por bacterias del género Dermatophilus. Hasta ahora, los casos humanos descritos en la literatura científica se habían relacionado principalmente con personas en contacto con animales, especialmente ganado, caballos u otros mamíferos.

En este estudio se han analizado nueve casos detectados en Barcelona. Los pacientes eran hombres que habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres y que presentaban lesiones cutáneas leves, como erupciones, pápulas o nódulos, localizadas sobre todo en la zona genital, las ingles, los muslos o el área de la barba. Todos evolucionaron favorablemente y respondieron bien al tratamiento antibiótico, sin complicaciones.

"Cambio de patrón"

El análisis microbiológico y genómico de las muestras indicó que los microorganismos identificados eran muy similares entre sí, lo que refuerza la hipótesis de un origen común reciente. "Los resultados apuntan a un posible cambio en el patrón de transmisión de esta bacteria, que hasta ahora se había asociado sobre todo a la exposición animal. Además, los datos genómicos muestran que las bacterias forman un linaje diferenciado dentro del género Dermatophilus, lo que abre la posibilidad de que correspondan a una especie bacteriana aún no descrita y que podría tener un comportamiento epidemiológico diferente del conocido hasta ahora", explica Juan José González, adjunto del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron y jefe del grupo de Microbiología del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). "Aun así, se trata de una infección poco frecuente y los casos observados han presentado una clínica leve".

Los autores señalan que las manifestaciones clínicas pueden ser "poco específicas". "Es importante que los profesionales tengamos en cuenta esta infección ante determinados cuadros cutáneos, con el fin de facilitar su diagnóstico y tratamiento", destaca por este motivo el doctor Vicente Descalzo, adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Vall d'Hebron e investigador del grupo de Enfermedades Infecciosas del VHIR.

En este contexto, el Grupo de Estudio de Infecciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica también ha distribuido un documento informativo entre sus miembros en el que se recogen estos casos y otro clúster similar detectado simultáneamente en Lyon y París. El documento señala que la enfermedad podría estar emergiendo como una dermatosis bacteriana transmisible en redes sexuales con alta exposición. A raíz de esta comunicación, los investigadores han tenido conocimiento de nuevos casos compatibles en otras ciudades de España y de Europa, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno estrictamente local y que podríamos estar ante una infección cutánea emergente, probablemente infradiagnosticada.

Aunque todavía son necesarios estudios adicionales para determinar con precisión el alcance y los mecanismos de transmisión implicados, los autores subrayan la importancia de aumentar la sospecha clínica ante lesiones cutáneas compatibles, promover la toma de muestras microbiológicas e impulsar una vigilancia coordinada entre las unidades de infecciones de transmisión sexual, microbiología y salud pública.