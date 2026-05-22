Presupuestos de la Generalitat 2026: Salut recibirá 13.497 millones de euros, un 24,7% del total

Una vez se han aprobado los Presupuestos del Govern, con el acuerdo de Comuns y ERC, la Conselleria de Salut recibirá 13.497 millones de euros, un 24,7% del total de los Presupuestos del Govern. De este monto, unos 3.878 millones irán a la atención primaria, un 28,7% del total de Salut, acercándose cada vez más a ese 30% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, de esos 13.497 millones, unos 8.758 millones irán para la atención especializada –los hospitales–.

Una de las áreas que Salut quiere reforzar es la salud pública, donde se engloban herramientas como los cribados del cáncer de colon y de mama. Por eso una de las medidas que Salut llevará a cabo es la ampliación de los cribados de cáncer de colon hasta los 74 años a partir del 1 de octubre, según fuentes de este diario. La conselleria dependía de estas nuevas cuentas para ampliar estos cribados, que implica hacer más pruebas.

La ampliación de los cribados colorrectales –que consisten en un test de sangre oculta en heces y se realizan, cada 24 meses, entre las personas de 50 a 69 años– hasta los 74 años, que Catalunya quería hacer desde hacía tiempo, fue avalada por el Ministerio de Sanidad hace un par de días, quien también prevé aumentar los cribados de mama de los 45 a los 74 años. Dentro de la salud pública, la conselleria también quiere reforzar la vacunación.

Presupuesto consolidado

Además, el presupuesto consolidado de la Conselleria de Salut será de 13.840 millones. El presupuesto consolidado, que es con el que trabaja la conselleria, es resultado de la suma del presupuesto del departamento (13.497 millones), los ingresos propios del Servei Català de la Salut (CatSalut) y los ingresos propios del Institut Català de la Salut (el ICS). El CatSalut tiene ingresos propios derivados de los cánones de utilización de espacios patrimoniales. Por su parte, el ICS ingresa las mutualidades y los accidentes de tráfico o de trabajo que no tienen cobertura pública, así como las de los turistas.

Salut defiende que esto supone un incremento del 21% con respecto a los presupuestos de 2023 –unos 2.428 millones más– y un 64% más que los presupuestos de 2015. Además, habrá unos 294 millones destinados íntegramente a reducir el déficit histórico de la sanidad catalana.