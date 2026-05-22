Una posible mutación de la gripe aviar podría causar una pandemia, pero el mundo está "más preparado" que en 1918: "Hay vacunas"

La enfermedad 'equis' es un término que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia grave. Se ignora qué virus podría causar la próxima pandemia pero los epidemiólogos coinciden en que, actualmente, el que más números tiene es el de la gripe aviar. De hecho, el gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona (APSB), Joan Ramón Villalbí, ha mostrado su preocupación por que una posible mutación del virus de la gripe aviar pueda afectar a los humanos, algo que tendría un potencial "mucho más letal" de la actual. En palabras de Villalbí, de darse esta hipótesis, podría suponer un problema en los niveles de la gripe española de 1918.

Según ha detallado en una entrevista en 'Betevé', Villalbí, no obstante, ha querido dejar claro que hay disponibles mecanismos para detectar esa posible mutación de forma muy rápida. En opinión del epidemiólogo Joan Caylà, la posibilidad de que se genere una pandemia como la de 1918 a partir de la gripe aviar es "muy baja", ya que, desde principios del siglo XX, el mundo "ha cambiado mucho". "Y de haberla, actualmente la sanidad y la atención hospitalaria son mejores. Y ahora hay vacunas. Todo eso imposibilitaría que llegáramos a una mortalidad tan alta como en 1918. Y muy difícilmente sería como la del covid", apunta a EL PERIÓDICO el doctor Caylà. La gripe española del siglo pasado causó entre 50 y 100 millones de muertes, aproximadamente.

Riesgo por contacto directo

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. El virus se propaga por contacto directo con secreciones o heces de animales infectados, y actualmente la comunidad científica advierte sobre su rápida expansión global en diversas especies animales.

Según la OMS, el riesgo para la población general es bajo, ya que la transmisión de animal a persona es excepcional.El mayor riesgo de contagio lo tienen las personas que trabajan en contacto directo con aves de corral o ganado infectado.

Como recuerda Caylà actualmente no se dan contagios en humanos de gripe aviar, tan solo "casos esporádicos". "Pero sí que es cierto que la gripe aviar es el virus que más posibilidades tiene de convertirse en una pandemia. Cada vez hay más brotes en aves en diferentes países. Que pase de aves a mamíferos es posible. Por eso sí hay que pemnsar que hay la posibilidad de que el virus salte a los humanos, de que haya una recombinación del virus y este se haga transmisible en humanos", apunta este epidemiólogo.

Las gripes zoonóticas —la aviar y la porcina, los virus H5N1 y H1N1 respectivamente— son un motivo de preocupación también entre veterinarios y gente que tiene ganado. "La gripe aviar puede afectar a una explotación de gallinas en general. En España en 2025 hubo más de 14 brotes confirmados y se llegaron a sacrificar más de 2,5 millones de aves, lo que tiene un coste económico muy importante", señala el doctor Caylà. Los humanos cada vez "invaden más hábitats", lo que favorece que los virus salten de los animales a las personas.

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Pero Caylà tranquiliza. "Ya se están preparando vacunas para la gripe aviar, por lo que, si hubiera una pandemia, los fármacos ya estarían preparados para administrar a la población y eso evitaría un problema tan grande como el que generó el covid-19", zanja.