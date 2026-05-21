El HUB Alzheimer Barcelona financia tres becas destinadas a investigar en esta demencia

El HUB Alzheimer Barcelona ha celebrado el primer encuentro 'Rising Talent for a World without Alzheimer's', dedicado a impulsar a la nueva generación de investigadores e investigadoras de Barcelona en la investigación en alzhéimer y otras demencias.

La jornada ha reunido en La Pedrera más de 160 investigadores y representantes de las siete instituciones que integran el HUB: Ace Alzheimer Center Barcelona, BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), Hospital Clínic de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau y Hospital Vall d'Hebron.

En el marco del encuentro, se han entregado las primeras becas predoctorales colaborativas impulsadas por el HUB Alzheimer Barcelona. Con el impulso de la Fundación Pasqual Maragall y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, este programa financia tres tesis doctorales. Los investigadores seleccionados recibirán una financiación de hasta 148.000 euros por beca, con un periodo de cuatro años para desarrollar proyectos innovadores en el tratamiento y la comprensión del alzhéimer.

Las tesis elegidas versan sobre los mecanismos de "limpieza" de residuos en el cerebro pueden influir en el alzhéimer (de Maider Iza Achutegui), las formas del alzhéimer menos frecuentes (de Jaume Torres) y una investigación sobre cómola inflamación del cerebro puede influir en esta demencia (de Shahla Gadheri).

La entrega de las becas ha ido a cargo de Josep Maria Argimon, director de Relaciones con el Sistema de Salud de la Fundación Pasqual Maragall y actual coordinador del Comité Operativo del HUB. "Más allá de la excelencia científica, lo que hace que estas becas sean especialmente significativas es su marco colaborativo, porque los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en día no pueden resolverse desde un único laboratorio, disciplina o institución. Requieren colaboración, conocimiento compartido y ecosistemas de investigación conectados", ha dicho Argimon.

El encuentro ha sido una oportunidad para conocer de primera mano la investigación más innovadora de la enfermedad y para descubrir las iniciativas de un HUB de investigación de referencia en Barcelona y en el mundo, que tras un año y medio de su creación ya está en pleno funcionamiento.