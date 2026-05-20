Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicJonathan AndicJueza AndicBarcelonaTarjeta RosaLewandowskiZapateroFigueresEléctricasMercadonaLas Hijas de FelipeNeurocienciaRebajas verano 2026
instagramlinkedin

Paros en toda España

Servicios mínimos por la huelga de médicos de este miércoles 20 de mayo en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias

¿Por qué los médicos hacen huelga? Del estatuto propio a la regulación de la jornada

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

Manifestación de médicos en la huelga del pasado febrero convocada por Metges de Catalunya.

Manifestación de médicos en la huelga del pasado febrero convocada por Metges de Catalunya. / Pau Gracià

Beatriz Pérez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los médicos catalanes han vuelto a convocar huelga para este miércoles 20 de mayo con el objetivo de presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir periodos vacacionales. Será su décima jornada de protestas. Los meses anteriores también convocaron dos días de huelga al mes. El paro coincide con el convocado durante toda esta semana a nivel estatal por el colectivo médico, que también reclama un convenio propio, por lo que se oponen al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos esta jornada.

¿Cuánto dura la huelga sanitaria?

La huelga convocada esta semana por Metges de Catalunya será desde las 8 horas del miércoles 20 de mayo hasta las 8 horas del jueves 21 de mayo.

En paralelo, en el resto del Estado los médicos encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Empezó este lunes 18 de mayo y se alarga hasta el viernes 22 de mayo. Un nuevo paro sin atisbo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad

¿Qué atención está garantizada en los hospitales?

En los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad:

  • Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.
  • Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.
  • La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.
  • La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.
  • Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.

¿Qué pasará en la primaria?

Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES).

La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.

Noticias relacionadas y más

¿Qué más servicios se verán afectados?

  • Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.
  • Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.
  • Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.
  • Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.
  • Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.
  • Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza acusa a Jonathan Andic de matar a su padre, fundador de Mango, de forma 'premeditada
  2. ¿Por qué el móvil de Jonathan Andic es clave en la investigación por homicidio? Los Mossos sospechan que borró evidencias incriminatorias
  3. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  4. La unidad de depresión resistente de Sant Joan de Déu logra entre un 25% y un 30% de éxito en el primer año
  5. ¿Por qué ha sido acusado de homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 5 claves del proceso judicial
  6. Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
  7. Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: resbalón descartado, 'odio al padre' y planificación
  8. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta

Servicios mínimos por la huelga de médicos de este miércoles 20 de mayo en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias

Servicios mínimos por la huelga de médicos de este miércoles 20 de mayo en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias

Directo | Los aislados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en la segunda PCR

Directo | Los aislados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en la segunda PCR

La OMS avisa de que los "brotes infecciosos" serán cada vez más dañinos: "No estamos preparados para la próxima pandemia"

La OMS avisa de que los "brotes infecciosos" serán cada vez más dañinos: "No estamos preparados para la próxima pandemia"

Los dispositivos que estimulan dormir de lado: posible nueva solución contra la apnea del sueño

Los dispositivos que estimulan dormir de lado: posible nueva solución contra la apnea del sueño

Siguen los problemas de acceso a los fármacos innovadores: España solo aprueba el 69% de los autorizados por la UE

Siguen los problemas de acceso a los fármacos innovadores: España solo aprueba el 69% de los autorizados por la UE

Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama

Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

Descubierta una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer con menos efectos secundarios

Descubierta una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer con menos efectos secundarios