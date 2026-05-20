Unos 400 médicos se vuelven a concentrar en Barcelona y reclaman a Salut que se reúna con ellos: "La inacción es una decisión política"

Unos 400 médicos se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona en la 11ª jornada de huelga en Catalunya desde octubre. Reclaman al president de la Generalitat, Salvador Illa, que se siente a negociar una mejora de condiciones laborales y la reducción de la presión asistencial, entre otros. Y también rechazan el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. La huelga ha tenido un seguimiento del 30% según el sindicato, Metges de Catalunya (MC), y un 4,3% según la Conselleria de Salut.

'Tanta espera ens desespera', 'Tot té un límit', 'Menys corbates i més bates' y 'La nostra veu, el nostre conveni' son algunos de los lemas leídos en la manifestación de este miércoles en Barcelona, que ha empezado hacia las 11 horas y que ha coincidido con el paro convocado a nivel estatal, para reclamar también un convenio propio y el fin de las guardias de 24 horas. "La inacción, a estas alturas, es una decisión política", ha dicho el secretario de MC, Xavier Lleonart, en referencia a la consellera Pané. Lleonart ha señalado como responsables de la situación no solo al Govern de la Generalitat, sino también a los grupos políticos que han permitido la aprobación de los Presupuestos.

"Ponga la puñetera mesa. Dialoguemos, pactemos y fijemos las bases de un sistema de salud de calidad en el que los médico trabajen con confort, motivación y orgullo", ha insistido. Lleonart ha alertado de una posible fuga de profesionales hasta otros países europeos o hacia la sanidad privada. Los médicos, según él, ya no quieren soportar más sobrecarga, presión asistencial ni jornadas laborales más largas que cualquier otra profesión médica.

Competencias y Presupuestos

En declaraciones posteriores a la prensa, Lleonart ha insistido en que es "total y absolutamente falso" que la Generalitat no tenga competencias ni pueda sentarse a negociar, algo que entiende que muestra el hecho que en otras comunidades —Aragón, Galicia— se haya llegado a acuerdos para desconvocar las huelgas autonómicas.

Asimismo, ha criticado que los nuevos Presupuestos no sirvan para solucionar la "grave crisis sanitaria" de Catalunya y que se destinen paridos a la nueva Catalunya, el Consorcio de la Zona Franca o el Tren Orbital, que duda que llegue a ver algún día. "Es el manual político de la patada adelante. No cuela", ha zanjado.

Confesionario y pancartas

El sindicato ha escenificado un confesionario "al estilo Rosalía", con unas sillas y un fondo de tela, en el que varios médicos han relatado algunas de sus experiencias laborales negativas.

Entre otros, han 'confesado' haberse perdido momentos familiares importantes por motivos de trabajo, haber estado cerca de sufrir un accidente de tráfico debido al cansancio después de una jornada laboral excesiva y haber tenido que recurrir a la medicación y el alcohol para dormir tras una guardia de 24 horas.

Además, han desplegado una gran pancarta con el mensaje 'Ni un minuto más', en referencia a una campaña recientemente impulsada por Metges de Catalunya que insta a los facultativos a no alargar su jornada laboral más allá de lo que pone su contrato.