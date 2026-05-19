La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

Los médicos de la sanidad pública y concertada de Catalunya volverán a la huelga este miércoles para rechazar el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclamar mejoras salariales a la Conselleria de Salut. Será el 11º parón desde octubre. Esta vez, los médicos se concentrarán a las 11 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

La movilización del pasado 26 de abril en Barcelona ya mostró signos de cansancio: apenas 500 médicos se movilizaron en las calles de la capital catalana y la huelga fue seguida solo por el 5,2% de los facultativos según el departamento —un 31% según el sindicato convocante, Metges de Catalunya—. En el acto de protesta de mañana, Metges de Catalunya recreará una sesión parlamentaria para interpelar al president de la Generalitat, Salvador Illa, con el objetivo de que asuma su responsabilidad como máximo dirigente del país ante la "incomparecencia" y la "desatención"de la consellera de Salut, Olga Pané, que se encuentra de baja por un accidente doméstico.

El sindicato considera "negligente" la actuación de la Administración catalana, después de que el pasado jueves la conselleria declianara de nuevo asistir a la reunión de mediación convocada por el departamento de Treball. El sindicato también aprovechará la concentración para presentar la campaña 'Ni un minuto más', con la que quiere aumentar la presión ejercida por el colectivo para "romper" lo que considera el "inmovilismo" de Salut.

Reinvidicaciones principales

Las principales reivindicaciones de esta huelga, que arrancó en octubre, incluyen mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, asegurando la distinción profesional y retributiva de los distintos grupos; modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos postguardia para reducirlas progresivamente hasta jornadas máximas de 12 horas consecutivas —en la actualidad hay guardias de 24 horas seguidas— y que cuenten como horas extraordinarias —y estén, por tanto mejor pagadas: hasta ahora son jornadas complementarias—, así como mejorar su retribución; e iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico.

Respecto a atención primaria, reclaman limitar la agenda de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas diarias (presenciales o no); mantener el tercio de jornada no asistencial en primaria del Institut Català de la Salut (ICS) y extenderlo a todos los médicos y facultativos del sistema; financiar íntegramente la formación, docencia e investigación del personal facultativo, independientemente de la empresa o nivel de complejidad; y regular el exceso de demanda tanto en primaria como en hospitales mediante programas especiales de absorción voluntaria con compensación adecuada.