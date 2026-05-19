Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndicJonathan AndicPresupuestos Catalunya 2026FeijóoTiroteo AlmeríaPep GuardiolaHijas ZapateroEutanasiaViviendaAvionesAP7Línea orbital
instagramlinkedin

Rechazo al Estatuto Marco

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

Los médicos catalanes, en su décima jornada de huelga: "Pedimos al president Illa que se ponga al frente de esta situación"

La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: "No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad"

Huelga de médicos en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el pasado 26 de abril.

Huelga de médicos en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el pasado 26 de abril. / Jordi Cotrina

B. Pérez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los médicos de la sanidad pública y concertada de Catalunya volverán a la huelga este miércoles para rechazar el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclamar mejoras salariales a la Conselleria de Salut. Será el 11º parón desde octubre. Esta vez, los médicos se concentrarán a las 11 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

La movilización del pasado 26 de abril en Barcelona ya mostró signos de cansancio: apenas 500 médicos se movilizaron en las calles de la capital catalana y la huelga fue seguida solo por el 5,2% de los facultativos según el departamento —un 31% según el sindicato convocante, Metges de Catalunya—. En el acto de protesta de mañana, Metges de Catalunya recreará una sesión parlamentaria para interpelar al president de la Generalitat, Salvador Illa, con el objetivo de que asuma su responsabilidad como máximo dirigente del país ante la "incomparecencia" y la "desatención"de la consellera de Salut, Olga Pané, que se encuentra de baja por un accidente doméstico.

El sindicato considera "negligente" la actuación de la Administración catalana, después de que el pasado jueves la conselleria declianara de nuevo asistir a la reunión de mediación convocada por el departamento de Treball. El sindicato también aprovechará la concentración para presentar la campaña 'Ni un minuto más', con la que quiere aumentar la presión ejercida por el colectivo para "romper" lo que considera el "inmovilismo" de Salut.

Reinvidicaciones principales

Las principales reivindicaciones de esta huelga, que arrancó en octubre, incluyen mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, asegurando la distinción profesional y retributiva de los distintos grupos; modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos postguardia para reducirlas progresivamente hasta jornadas máximas de 12 horas consecutivas —en la actualidad hay guardias de 24 horas seguidas— y que cuenten como horas extraordinarias —y estén, por tanto mejor pagadas: hasta ahora son jornadas complementarias—, así como mejorar su retribución; e iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico.

Noticias relacionadas y más

Respecto a atención primaria, reclaman limitar la agenda de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas diarias (presenciales o no); mantener el tercio de jornada no asistencial en primaria del Institut Català de la Salut (ICS) y extenderlo a todos los médicos y facultativos del sistema; financiar íntegramente la formación, docencia e investigación del personal facultativo, independientemente de la empresa o nivel de complejidad; y regular el exceso de demanda tanto en primaria como en hospitales mediante programas especiales de absorción voluntaria con compensación adecuada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa una nueva tanda de avisos por lluvias torrenciales ante los chubascos previstos para este lunes y martes
  2. ¿A qué zonas afectará el lunes la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya?
  3. Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
  4. Un nuevo mapa descubre las áreas clave para los tiburones y otros depredadores en el Mediterráneo
  5. Lunes complicado en Rodalies: un atropello obliga a cortar dos horas la R2Sud y otra incidencia afecta a la circulación de la R11
  6. Un choque entre dos camiones acaba en incendio y corta la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos
  7. Educació presentará este martes una propuesta para que los profesores se sienten a negociar en plena semana de huelgas
  8. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

La sanidad pública catalana vuelve a la huelga este miércoles y se concentrará a las 11 en la plaza de Sant Jaume

Descubierta una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer con menos efectos secundarios

Descubierta una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer con menos efectos secundarios

¿Es grave el brote de ébola detectado en el Congo? Lo que dice la OMS y la tasa de mortalidad de la cepa Bundibugyo

¿Es grave el brote de ébola detectado en el Congo? Lo que dice la OMS y la tasa de mortalidad de la cepa Bundibugyo

Los oncólogos alertan de que los adolescentes españoles vapean más que los europeos

Los oncólogos alertan de que los adolescentes españoles vapean más que los europeos

El 43% de personas con patologías digestivas admite haber tenido que faltar al trabajo y el 30% dejarlo

El 43% de personas con patologías digestivas admite haber tenido que faltar al trabajo y el 30% dejarlo

Directo | Los aislados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en la segunda PCR

Directo | Los aislados en el Gómez Ulla vuelven a dar negativo en la segunda PCR

China ya prueba en ratones una vacuna experimental contra el ébola, incluida la cepa de Bundibugyo

China ya prueba en ratones una vacuna experimental contra el ébola, incluida la cepa de Bundibugyo

Los 13 cruceristas españoles aislados vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR

Los 13 cruceristas españoles aislados vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR