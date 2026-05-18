Los Comuns reclaman un plan de ciudad para mejorar la prevención del VIH en Barcelona

Los Comuns reclamarán este martes, en la comisión de Drets Socials del Ayuntamiento de Barcelona, un Plan de Acción "coordinado y evaluable" para mejorar la prevención del VIH, como objetivo derivado del compromiso 'Fast-Track Cities' que la capital catalana adquirió en 2015. Una 'Fast-Track City' es una ciudad adherida a una red internacional para acelerar la respuesta frente al VIH/sida y avanzar hacia el fin de la epidemia como problema de salud pública. Como explica la regidora de los Comuns Jess González, que se reunió con diferentes entidades, la voluntad es que Barcelona cumpla los "objetivos 95-95-95 de ONUSIDA", tres metas que significa que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95% reciban tratamiento antirretroviral y que el 95% de quienes están en tratamiento tengan el virus controlado hasta niveles indetectables.

"Hace falta una estrategia de ciudad que articule aún más a las entidades y que vaya más allá de la mirada biomédica y de la salud pública", explica González. "Los datos demuestran que las personas migradas, las mujeres y los colectivos racializados tienen menos acceso a los tratamientos. Queremos una estrategia actualizada", reivindica la regidora.

El Plan de Acción que proponen los Comuns deberá incorporar medidas concretas de prevención combinada, diagnóstico precoz, acceso universal a los servicios de salud sexual y reducción del estigma, desarrolladas desde una perspectiva interseccional y comunitaria. Para ello, deberá tener en cuenta factores como el origen, la edad, el género, las prácticas sexuales, la situación administrativa o las desigualdades socioeconómicas.

Además, el plan, defienden los Comuns, deberá reforzar el apoyo institucional, técnico y económico a las entidades de la ciudad que trabajan en la prevención del VIH, la salud sexual y la reducción de daños, así como impulsar acciones de proximidad en entornos digitales, espacios de ocio y espacios comunitarios.

Los Comuns citan el 'Informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de la infección por VIH y el sida en Barcelona' —de la Agència de Salut Pública de Barcelona—, los nuevos diagnósticos anuales de VIH y sida continúan descendiendo respecto a hace una década, aunque se mantiene una "incidencia significativa" en colectivos clave y persisten desigualdades importantes en el acceso a la prevención, el diagnóstico y la atención.

También esgrimen que esta infección "continúa afectando especialmente a hombres, en particular a gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres —GBHSH—", pero también tiene una incidencia relevante en "otros hombres, mujeres cis y trans, personas migrantes, personas con bajos niveles socioeconómicos y otros colectivos en situación de vulnerabilidad".

Por último, también esgrimen que "más de un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH" se realizan de forma "tardía", especialmente entre personas nacidas fuera de España, mujeres, personas mayores de 50 años y personas con mayores barreras de acceso a los servicios sanitarios.