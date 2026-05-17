El Govern declarará "proyectos estratégicos" los futuros hospitales Clínic y Trueta para que sean "una realidad lo antes posible"

El Consell Executiu aprobará el próximo martes declarar de interés general el futuro Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) y el Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona. Se trata de un "paso adelante muy importante" que da el Govern para otorgar prioridad política e institucional absoluta a dos proyectos estratégicos que "transformarán el sistema hospitalario, docente y de investigación de Catalunya". Esta declaración permitirá seguir acelerando la tramitación urbanística y el desarrollo de ambas actuaciones.

"El Govern está fortaleciendo la red sanitaria del conjunto del país. Por eso ha desbloqueado lo que deben ser los planeamientos del nuevo Hospital Clínic y también la transformación del nuevo Hospital Doctor Josep Trueta, en Girona", ha dicho el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Agilizar trámites

La declaración de interés general supone "agilizar el conjunto de los trámites urbanísticos y energéticos", con la finalidad de que "estos dos proyectos sean una realidad lo antes posible". "Nuestro objetivo es levantar las trabas burocráticas para que estos proyectos puedan acelerarse y convertirse en una realidad lo antes posible", defiende Dalmau. "Es un mensaje de confianza en que el Govern hará todo lo posible para que el Trueta y el Clínic no tengan que superar tantos obstáculos burocráticos y, por tanto, declarará los proyectos estratégicos este martes en el Govern. Nuestro objetivo es acelerar los trámites urbanísticos y energéticos para que sean una realidad", dice Dalmau.

El proceso de transformación del Hospital Doctor Trueta hará que el centro pase de los 19 quirófanos actuales entre el Hospital Trueta (Girona) y el Hospital de Santa Caterina (Salt) a 31 una vez finalizada la obra, y a 33 con el crecimiento previsto en el espacio de reserva. Las áreas de intervencionismo pasarán de 12 salas actuales a 18, o hasta 24 con la reserva. La hospitalización crecerá de 674 camas actuales a 791 como punto de partida y hasta 855 como máximo. Las urgencias pasarán de 84 boxes a 136 y hasta 162 en máxima ocupación.

El futuro Hospital Clínic

Por otro lado, en el caso específico del Clínic, la declaración hará posible que los terrenos de la avenida Diagonal actualmente calificados como equipamientos deportivos puedan destinarse al nuevo campus. Este punto irá acompañado de otro acuerdo del próximo martes del Consell Executiu que ratificará la desafectación de los terrenos de la UB en la avenida Diagonal de Barcelona. Esta decisión permitirá que los terrenos dejen de tener la consideración de bienes de dominio público vinculados al servicio universitario y puedan ser posteriormente adquiridos por la Generalitat para destinarlos al futuro campus. El trámite se enmarca en el convenio firmado a principios de año entre la UB y la Generalitat, que recoge el compromiso de la propia Generalitat de adquirir estas fincas por un valor de 135,25 millones de euros.

El nuevo Campus de Salud Clínic-UB se concibe como un sistema integrado en el que confluyen la asistencia hospitalaria, la docencia universitaria, la investigación biomédica, la transferencia de conocimiento, la movilidad metropolitana, la urbanización del entorno y las infraestructuras de apoyo. Cuenta con el impulso compartido de las nueve instituciones públicas que conforman el Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic, en funcionamiento desde el pasado enero para gobernar el desarrollo del proyecto.

300.000 metros cuadrados

Además, el futuro campus incluirá el nuevo hospital, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB y más equipamientos asistenciales, universitarios, científicos y de investigación. Agrupará en un único espacio de 300.000 metros cuadrados la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación, con el objetivo de situar Barcelona entre los principales hubs biomédicos de Europa y del mundo.

Además de la declaración de interés general, el futuro Clínic ha sumado estos días un nuevo hito con la publicación del anuncio previo del concurso internacional de proyectos que darán forma al campus. Se trata del paso previo a la convocatoria, prevista para septiembre. Con este proceso se pretende atraer las mejores propuestas e ideas de profesionales de la arquitectura y la ingeniería de todo el mundo para redactar el proyecto de implantación arquitectónica y urbanística de los diferentes programas funcionales del futuro campus. Se llevará a cabo el mismo año en que Barcelona ostenta la condición de Capital Mundial de la Arquitectura.

Nuevo entorno urbano

Además de la definición del propio campus, la operación urbanística del futuro Clínic implica la creación de un entorno urbano mixto, con vivienda, equipamientos, espacios verdes y actividad económica vinculada a las ciencias de la vida. El proyecto busca transformar un vacío urbano en un ámbito de ciudad con vitalidad. Los criterios propuestos incluyen la mejora de la accesibilidad con una amplia oferta de transporte público, la nueva estación de la Línea 3 de metro y la transformación de las grandes infraestructuras viarias en avenidas metropolitanas.

También se prevé una red de ejes cívicos y corredores verdes que conecten Collserola con la ciudad, fomentando la movilidad activa y reduciendo el impacto ambiental. El proyecto apuesta por un sistema energético integral, neutro en emisiones, y por un barrio resiliente ante la emergencia climática, con gestión eficiente del ciclo del agua, reducción del efecto isla de calor y presencia de zonas verdes. Al mismo tiempo, se pretende generar sinergias con hospitales, centros de investigación y empresas del sector, consolidando el Eix Diagonal Salut y conectando con el Bioclúster de Innovació y Salut de Bellvitge.

El campus de Girona

El futuro campus de Girona, que se construirá en unos terrenos entre Girona y Salt, incluirá el nuevo Hospital Doctor Josep Trueta, así como nuevos espacios docentes, de investigación e innovación impulsados por la Universidad de Girona. Además, contará con un hub de empresas sanitarias.

Esta planificación favorecerá las sinergias entre asistencia, formación, investigación e innovación. El proyecto impulsará el territorio como centro de excelencia biomédica y motor económico y científico de referencia en el ámbito europeo, favoreciendo la atracción y retención de talento profesional en el ámbito de la salud.

El campus se desarrollará sobre una superficie total de 175.000 metros cuadrados de suelo, de los cuales 130.000 metros cuadrados están calificados como equipamiento, con una capacidad edificable de hasta 320.000 metros cuadrados, mientras que el resto será espacio verde integrado en el campus. El plan funcional de usos asistenciales prevé entre 170.000 y 175.000 metros cuadrados para el nuevo hospital, que se añadirán a los 50.000 metros cuadrados actuales del Parque Hospitalario Martí y Julià. Además, se prevén 59.725 metros cuadrados para usos universitarios, de investigación e innovación, y más de 80.000 metros cuadrados de reservas para futuros crecimientos, asegurando su viabilidad a largo plazo.