Un canadiense del crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" en la prueba

Uno de los cuatro pasajeros canadienses que se encuentran aislados tras abandonar el crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" este sábado tras una prueba realizada en la Columbia Británica.

La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, ha confirmado que uno de los pacientes ha dado "positivo preliminar" después de que fuese hospitalizado por desarrollar síntomas leves relacionados con el hantavirus. Según la directora, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese realmente la enfermedad.

"Evidentemente, esto no es lo que esperábamos, pero sí lo que habíamos planeado. Sé que noticias como esta pueden ser muy preocupantes y hacernos reflexionar sobre lo que hemos vivido juntos en los últimos años, pero quiero recalcar que el hantavirus es un virus muy diferente de otros virus respiratorios con los que hemos lidiado, como la COVID-19, la gripe o el sarampión, y seguimos sin considerar que tenga potencial pandémico", ha informado Henry en una rueda de prensa.

Los cuatro pasajeros canadienses comenzaron su aislamiento en Vancouver tras regresar a Canadá el pasado domingo. Tres de esas cuatro personas que se encontraban aisladas en un alojamiento proporcionado por las autoridades sanitarias fueron pronto trasladadas a un hospital en Victoria.

Henry ha hecho hincapié en que ninguno de los viajeros ha mantenido contacto con el público general durante su traslado desde el aeropuerto de Victoria tras aterrizar el pasado domingo. Asimismo, precisó que todo el personal sanitario implicado en el operativo utilizó equipos de protección individual (EPI) en todo momento.

En un principio, las autoridades sanitarias exigieron a los cuatro pasajeros someterse a un aislamiento obligatorio de al menos 21 días, intervalo considerado de mayor riesgo dentro del periodo de incubación del virus, el cual puede extenderse hasta los 42 días.

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"Está claro que (para el nuevo positivo), la situación ha cambiado drásticamente y lo vamos a reevaluar (en referencia a los requisitos de aislamiento)", ha declarado la directora de salud pública.