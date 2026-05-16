Parte médico
El paciente español con hantavirus sigue estable y mejorando
Los otros 13 pasajeros del crucero Hondius aislados en el hospital Gómez Ulla de Madrid se mantienen asintomáticos
Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa
El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro --uno de ellos, una oceanógrafa valenciana-- prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Mientras tanto, los otros 13 pasajeros aislados en el Gómez Ulla en habitaciones individuales siguen sin síntomas, pero deberán mantenerse aún en cuarentena.
El aislamiento podrá prologarse hasta un máximo de 42 días desde su inicio, es decir, hasta el 21 de junio; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se abrirá la puerta a que pueda ser domiciliaria, siempre y cuando se den las condiciones.
Nueva PCR
Los 13 serán sometidos a una nueva PCR previsiblemente el próximo lunes; si vuelve a ser negativa, de acuerdo con el protocolo, podrán recibir visitas con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.
Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.
En la misma situación están las dos mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con la neerlandesa fallecida y que, como el resto de contactos, también están asintomáticas.
- Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
- Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
- España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
- Andrés Pueyo, psicólogo: 'El problema de Florentino no es psicológico, es de liderazgo defensivo y personalista
- Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas
- David Pujol, estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: 'Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab