Mercè Boada, neuróloga: "Disponer de fármacos para el alzhéimer cambia la perspectiva: los pacientes consultan más y la primaria hace más pruebas"

Los tratamientos aprobados para el alzhéimer —como el lecanemab o el donanemab, que aún no han llegado a España— incentivan la detección precoz de la enfermedad. Los pacientes no solo consultan más, sino que también la atención primaria hace más derivaciones al especialista. Es lo que se denomina el "valor social" del medicamento. "Cuando la sociedad entiende que tiene posibilidades, la percepción de la enfermedad cambia completamente, porque piensa: tengo oportunidades, tengo esperanza, sé que hay opciones. Por tanto, estoy bajo el foco de ser tratado y de mejorar," cuenta a EL PERIÓDICO la neuróloga Mercè Boada, directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona. Esta entidad ha clausurado este viernes su a 14ª Conferencia Bienal Barcelona–Pittsburgh, congreso dedicado a esta demencia en el que han participado centenares de especialistas de todo el mundo.

Hay estudios que demuestran esta ralidad. "Nosotros lideramos un proyecto europeo que buscaba detectar personas con deterioro cognitivo leve. Dentro de los estudios y artículos que presentamos, hubo uno en el que preguntábamos por qué los médicos de atención primaria de Europa no decían a la gente con deterioro cognitivo leve —o a la gente que perdía memoria o que notaba que rendía menos— que fuera a diagnosticarse. Y la respuesta era: porque no tenemos tratamiento", ilustra la doctora Boada. "¿Por qué añadir una nueva enfermedad a las enfermedades que el paciente ya tenía si no hay opciones?", cuenta Boada que decían los médicos.

Pero esa misma pregunta se la hicieron a los pacientes. "Les preguntábamos: '¿Por qué usted no quiere hacerse un diagnóstico? ¿Por qué no quiere ir al médico?'. Y respondían: 'Porque no quiero tener otra enfermedad que no tenga cura ni medicamento, cuando ya tengo una enfermedad cardíaca que debo tratarme", explica esta neuróloga. "Esto es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que puede cambiar lo que estamos haciendo hoy aquí en Barcelona: hablar de los fármacos, hablar de nuevos tratamientos, hablar de detección precoz, de ver qué podremos hacer".

Boada calcula —más bien, espera— que, a finales de este mes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) apruebe de una vez el lecanemab y el donanemab para que estos estén disponibles en la sanidad pública. Ace Alzhéimer Center, fundación que Boada dirige, es una de las que firmó, hace un mes, una enviada carta al Ministerio de Sanidad para expresar su "profunda preocupación" por el retraso en su llegada a España de estos fármacos.

"Si nos dijeran que sí, todo empezaría a ponerse en marcha", explica Boada. El lecanemab y el donanemab se puede administrar en España de manera privada, pero si la Aemps los aprueba eso supondría "la posibilidad de incluir a muchos más pacientes".

"Menos niebla mental"

En países como Italia ya se están administrando con efectos positivos. De hecho, los pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab en el Hospital San Raffaele de Milán se han "estabilizado" y algunos incluso "notan" alguna "mejoría", como una "menor niebla mental" y una "mayor concentración", como aseguraba ayer a EL PERIÓDICO la doctora Alma Ghirelli, neuróloga del centro. Italia trata a estos enfermos con estos novedosos medicamentos desde 2024. Existe un tercer fármaco en marcha, el trontinemab, que ya se encuentra en la fase tres de su ensayo clínico y que prevé alcanzar "el mismo objetivo" que los otros dos fármacos "con menores dosis", apunta la investigadora.

"Nosotros hemos tratado a 60 pacientes con lecanemab y donanemab. Actualmente, tenemos a 50 en tratamiento activo y 31 de ellos ya han alcanzado los seis meses de terapia, mientras que cuatro han llegado al año de tratamiento", explica la neuróloga. Y lo que han detectado es que la respuesta biológica al tratamiento es muy alta. "Hacemos un PET de beta amiloide [una prueba de imagen para estudiar esta proteína, que está relacionada con el alzhéimer] al inicio y otro al año. Y realmente se puede ver que el nivel de beta amiloide disminuye mucho en seis meses", asegura Ghirelli. "Coincide con lo que esperábamos según los ensayos clínicos", añade. Aun así, hay más proteínas vinculadas al alzhéimer.