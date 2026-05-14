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El Hospital Clínic de Barcelona impulsa una estrategia para reducir un 22% el CO2 de la diálisis

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Máquina de diálisis del Hospital Clínic de Barcelona.

Máquina de diálisis del Hospital Clínic de Barcelona. / Europa Press

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El Hospital Clínic de Barcelona ha impulsado una línea estratégica para hacer más sostenible la diálisis, que ha permitido reducir un 22% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas.

La diálisis tiene un "impacto ambiental elevado" por su consumo de agua y electricidad y por la generación de residuos, siendo la cuarta actividad hospitalaria no quirúrgica que más emisiones genera, informa el Clínic en un comunicado de este jueves.

En el Clínic se dializan diariamente entre 65 y 70 pacientes, y cada sesión implica consumir alrededor de 400 litros de agua, 22 kWh de electricidad y la generación de más de 2 kilos de residuos.

El proyecto, tras medir el consumo de agua y electricidad, la generación de residuos y las emisiones de CO2, ha permitido optimizar el flujo del líquido de diálisis; automatizar la planta de aguas; digitalizar los procesos; mejorar la segregación de residuos, e incorporar equipos más eficientes.

Asimismo, se ha impulsado la diálisis domiciliaria y la optimización del transporte de pacientes y suministros.

Resultados

La estrategia ha logrado reducir un 22,35% las emisiones globales de CO2 respecto al año anterior (18.725 toneladas menos), pese al incremento de actividad asistencial, y ha disminuido el consumo de agua y electricidad en 559 metros cúbicos y 62.012 kWh, respectivamente.

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Los indicadores ajustados muestran una disminución de los residuos por sesión (con un Índice de Residuos Sanitarios que ha pasado del 2,3 al 1,79) y una mejora en su segregación, con una gestión "más eficiente y específica" de materiales y fármacos.

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