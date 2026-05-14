La Fundación Althaia alcanza el millar de intervenciones con cirugía robótica

La Fundación Althaia ha realizado un millar de intervenciones asistidas por robot desde el año 2023, cuando incorporó el primero al bloque quirúrgico. Se trata de un hito que evidencia la consolidación del uso de la cirugía robótica en la institución, según la entidad. Esta tecnología de última generación permite mejorar la precisión y la seguridad de las intervenciones y, al mismo tiempo, hacerlas menos invasivas, favoreciendo una recuperación más rápida de los pacientes. A la vez, refuerza el papel de la organización como referente en innovación en salud.

Actualmente, el bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de Déu cuenta con dos plataformas robóticas que dan cobertura a diversas especialidades. Por un lado, el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) dispone del sistema Mako SmartRobotics, orientado a las intervenciones de prótesis de rodilla y de cadera. Por otro, el sistema Hugo RAS de Medtronic, que se utiliza en intervenciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Urología y Ginecología.

500 cirugías de prótesis

En la actualidad, una parte importante de las cirugías de prótesis de rodilla y de cadera ya se realizan con asistencia robótica. Este sistema, considerado uno de los más avanzados en traumatología, permite una mayor precisión en la colocación de los implantes, incrementa la seguridad y reduce la agresividad de la intervención. Además, la herramienta facilita que el profesional haga una planificación preoperatoria más completa y personalizada. Todo ello se traduce en una recuperación más rápida y en una mejora cualitativa para los pacientes.

Desde la incorporación del sistema Mako SmartRobotics, en 2023, el Servicio de COT ha llevado a cabo cerca de 500 cirugías con esta tecnología, con un crecimiento sostenido de la actividad. Durante el primer trimestre de este 2026 se han realizado un 59% más de intervenciones con cirugía robótica respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia su consolidación dentro de la práctica clínica habitual.

Un segundo robot en 2024

En 2024, Althaia dio un paso adelante con la incorporación del sistema Hugo RAS de Medtronic, una solución de cirugía asistida por robot que se utiliza en intervenciones de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Urología y Ginecología. En prácticamente dos años, se han realizado más de 400 cirugías con esta tecnología robótica.

Este sistema consta de una consola desde la que el profesional realiza la intervención, la torre de visión y los brazos robóticos, que ejecutan con precisión y seguridad el plan establecido. Hay que tener en cuenta que se trata de un sistema de cirugía en el que el profesional controla remotamente todos los movimientos de los brazos del robot. En este sentido, el robot no sustituye el criterio ni la experiencia del profesional que lleva a cabo la intervención, sino que potencia su capacidad de trabajar con más control, según Althaia.

Con este nuevo sistema, el profesional tiene una visión tridimensional del campo operatorio y la posibilidad de magnificar la visión, lo que se traduce en una mayor precisión quirúrgica. Esta visión permite identificar mejor los planos anatómicos, anticipar riesgos y diseccionar con más precisión. No todas las intervenciones requieren la misma disposición ni el mismo abordaje. Esta tecnología robótica permite ajustar el sistema a cada tipo de procedimiento, lo que facilita una planificación más personalizada.

Mejor precisión de movimientos

Destacan también las mejoras ergonómicas que, por un lado, facilitan que el profesional realice movimientos de prácticamente 360 grados, que con la cirugía laparoscópica no son posibles, y que trabaje con más comodidad. Además, respecto a la instrumentación manual, se mejora la precisión de los movimientos necesarios durante la intervención.

La cirugía robótica no es solo tecnología, sino que también fomenta el trabajo en equipo. En este sentido, la consola abierta del Hugo RAS favorece la comunicación con el resto de profesionales del quirófano y ayuda a mantener una visión compartida de lo que está pasando durante la intervención.

Por todos estos motivos, las intervenciones asistidas por robot son menos invasivas y comportan menos complicaciones y efectos secundarios adversos para los pacientes, que de esta manera tienen una recuperación más rápida.

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Su implementación se hizo de manera progresiva. Empezó por Cirugía General y Digestiva —principalmente en intervenciones de cáncer de colon, hernias y cirugía gástrica— y posteriormente se extendió a las especialidades de Urología y Ginecología. Desde estas dos últimas áreas se llevan a cabo cirugías de tumores renales, de próstata y de vejiga, así como neoplasias de endometrio y patologías del suelo pélvico, entre otras.