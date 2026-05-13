La pasajera francesa enferma de hantavirus está en estado crítico

La pasajera francesa que comenzó a dar síntomas de estar enferma de hantavirus en el vuelo de evacuación desde Tenerife hacia París está en estado crítico y continúa intubada en un hospital de París. La mujer, de 65 años, comenzó a encontrarse mal en el avión y fue trasladada de urgencia al hospital en el que debía comenzar la cuarentena con el resto de los pasajeros evacuados el pasado domingo. Son cinco personas que también fueron puestos en cuarentena aislados en el mismo hospital, el centro Bichat Claude Bernard de París.

El Gobierno francés ha optado por seguir con el hantavirus el modelo de contactos de la meningitis, demostrado científicamente, para definir la atención a los contactos estrechos de una persona que haya dado positivo en hantavirus", indicó el Ejecutivo. Así, en caso de un positivo por hantavirus, una persona es identificada como contacto estrecho si ha habido un contacto cercano en los 10 días anteriores a la prueba y a una distancia de menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Este procedimiento ha sido presentado por Francia a sus socios europeos con la meta de que haya "una armonización al nivel de seguridad sanitario más elevado" respecto a los casos de hantavirus, expuso el Gobierno francés.

Otras 22 personas residentes en Francia comenzaron este miércoles una cuarentena en varios hospitales al estar consideradas contactos de la mujer neerlandesa que fue origen del brote con su marido y que finalmente murió en un hospital de Johannesburgo. Esta mujer, que fue evacuada del 'MV Hondius' en la isla de Santa Elena, tras fallecer su pareja, tomó un vuelo de cuatro horas hacia la ciudad sudafricana en el que coincidió con ocho pasajeros franceses, que son los que ahora han comenzado cuarentena en varios centros sanitarios de París, informa la agencia France Presse.

Otros 14 franceses también están cumpliendo cuarentena desde este miércoles en centros sanitarios de otras ciudades francesas. Son los también coincidieron con la mujer pero en el vuelo siguiente, el de Johannesburgo-Amsterdam, del que se vio obligada a descender ante el empeoramiento de su estado de salud. Pese a que tuvieron un contacto mucho más breve, el Gobierno francés ha optado por aislarles en centros hospitalarios que estén preparados con habitaciones de presión negativa por si desarrollaran síntomas y, por tanto, pudieran contagiar.

Entre estos 22 hay cuatro niños en edad escolar, que han dado negativo en hantavirus y que no presentan síntomas, según un comunicado del Gobierno francés. Los resultados de los adultos se conocerán este jueves. Todos deberán quedarse en el hospital al menos 14 días, aunque podría extenderse hasta 42 días, que es la duración máxima estimada de la incubación de la enfermedad.

"Lo que nos dicen los expertos es que cuando has dado negativo en un test, no eras contagioso los días precedentes. Por lo tanto, los contactos de estos contactos, es decir, los familiares que estuvieron en contacto con estas 22 personas antes de su hospitalización, podrían quedar exentos de las medidas de aislamiento", explica la ministra de Sanidad, Stephanie Rist.