El futuro Hospital de Calella aumentará en cinco sus quirófanos y tendrá 32 boxes más de Urgencias

El Hospital Sant Jaume de Calella duplicará su superficie actual y tendrá 29 camas más de hospitalización, 12 camas más de semicríticos, cinco quirófanos más y 31 boxes más de Urgencias en el año 2031. Son algunas de las novedades que contempla el proyecto ampliación del segundo gran hospital del Maresme, después del de Mataró. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentado la propuesta ganadora del concurso para la ampliación de este centro sanitario, un proyecto que ha definido como una "apuesta estratégica del sistema público de salud para reforzar la atención hospitalaria en el Alt Maresme y la Selva Marítima". Dalmau también ha inaugurado hoy el CAP Pineda de Mar.

La transformación de este hospital, que tiene una población de referencia de más de 126.659 personas, entra en una fase de "no retorno". La esperada ampliación y reforma de las instalaciones podría comenzar en 2028, una vez elegido el proyecto arquitectónico que debe hacerlo posible, y el compromiso del Gobierno es que esté terminado en 2031. "Ahora va en serio", ha afirmado Dalmau, consciente de que han sido muchas las promesas que se han hecho a lo largo de los años en relación con este equipamiento.

Los alcaldes del Alt Maresme y la Selva marítima, donde el hospital es centro de referencia, lo ven como una "deuda histórica" inaplazable para dignificar el servicio y doblar la capacidad asistencial. "No podemos esperar más", ha defendido el alcalde de Calella, Marc Buch.

Recreación del futuro Hospital de Calella. / Departament de Salut / ACN

Por otra parte, el conseller de la Presidència también ha inaugurado el CAP de Pineda de Mar, un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades actuales de la población del municipio, que entró en funcionamiento el 4 de mayo. El nuevo centro recibe el nombre de CAP Pineda de Mar - Pepita Bonet Salvadó (1926–2014), en recuerdo de la enfermera y comadrona del municipio que dedicó toda su vida al acompañamiento de las mujeres y a la mejora de la atención sanitaria en la comarca, una persona que representa valores de vocación, servicio público y humanidad.

Modernización

El proyecto, promovido por el Servei Català de la Salut (CatSalut) y a cargo de Infraestructures.cat, permitirá incrementar la capacidad asistencial, así como los recursos hospitalarios y modernizar las instalaciones. Según Dalmau, el Hospital de Calella se convertirá en "un equipamiento preparado para los retos asistenciales de las próximas décadas". La actuación prevé una inversión de 82,9 millones de euros —64,7 millones para la obra y 18 millones para el equipamiento—, con una previsión de finalización de las obras para finales de 2031 o principios de 2032.

El proyecto apuesta por la accesibilidad "a pie de calle" al edificio hospitalario, eliminando las barreras actuales que generan la carretera y los desniveles del entorno inmediato, acercando el recinto hospitalario a la ciudad.

Más superficie

El proyecto plantea actuar sobre una superficie total de 28.000 metros cuadrados, de los cuales 24.250 corresponden a obra nueva y 3.745 a reforma, de manera que el centro duplicará su superficie actual. También se plantea la urbanización de 6.610 metros cuadrados del entorno hospitalario, así como otras intervenciones en el túnel de conexión con la ciudad y la conexión con el nuevo aparcamiento.

Para la construcción de la ampliación se prevé el derribo de dos edificios, además de prospecciones arqueológicas vinculadas al yacimiento del Roser. La propuesta ganadora integra el edificio existente con la ampliación, que prevé la construcción de dos nuevos edificios paralelos al actual, todos conectados mediante un bloque que se convertirá en la fachada principal del hospital. Las fachadas antiguas serán dignificadas, proporcionando una imagen homogénea, con una entrada única a través de un atrio porticado de acceso y la nueva plaza triangular de acceso a las consultas externas y al centro de atención primaria (CAP).

Más equipaciones

El proyecto deberá responder a la ampliación de los siguientes recursos: se pasará de las 148 camas actuales a un máximo de 177, además de incorporar 12 camas de semicríticos; los quirófanos pasarán de los cinco actuales a 10, uno de ellos de obstetricia. Además, dispondrá de cinco salas para realizar endoscopias y técnicas especiales.

En cuanto al Servicio de Urgencias, actualmente dispone de 42 boxes y, una vez finalizada la ampliación, contará con 73. Además de la ampliación, el proyecto también incluye la reforma de las tres plantas centrales del edificio que actualmente alberga el área quirúrgica y las urgencias.

Más sostenibilidad

La propuesta tiene en cuenta los criterios ambientales. Así, plantea un diseño de fachadas adecuado a la orientación de cada edificio, la gestión del agua de lluvia, la reducción del efecto isla de calor y el uso de materiales naturales. También incluye espacios vinculados al bienestar y jardines terapéuticos en las cubiertas inferiores.

En cuanto al consumo energético, la propuesta tiene como objetivo reducir las demandas energéticas en un 40%, siguiendo la ruta hacia las emisiones cero y apuesta por energías renovables como la geotermia, aerotermia o la instalación extensiva de placas fotovoltaicas en cubiertas. Estas medidas se complementan con microcogeneración con hidrógeno.